Una exposición fotográfica sobre el bombardeo de Gernika inaugura la nueva galería al aire libre que recorrerá la Villa

BILBAO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gernika-Lumo ha inaugurado este lunes una exposición fotográfica al aire libre sobre el bombardeo de la localidad en 1937. La muestra se ha dispuesto en una estructura itinerante y recorrerá varios espacios de la Villa y permitirá albergar exposiciones de gran formato en un futuro.

Así lo ha destacado este lunes el alcalde de la localidad vizcaína, José María Gorroño, en una visita a la muestra en la que ha estado acompañado de dos supervivientes de la catástrofe, Mari Carmen Aguirre y Crucita Etxebe, ambas de 91 años.

Esta nueva gran galería expositiva al aire libre tendrá estructura itinerante y, tras esta primera ubicación en el entorno de los jardines de El Ferial, recorrerá otras calles y plazas de la localidad vizcaína.

Tal como ha significado Gorroño, esta nueva estructura "de diseño exclusivo y carácter diferencial" tendrá carácter "itinerante" y servirá para "difundir la cultura entre los habitantes y visitantes". Este primer montaje de los paneles expositivos, ha sido dispuesto en el entorno de los jardines de El Ferial, junto a la escultura de Iparragirre.

La instalación cuenta con un total de ocho soportes sobre los que se exhiben 16 fotografías antiguas de Gernika tras el ataque aéreo, con imágenes del frontón quemado o las llamas arrasando la iglesia de San Juan.

Todas las instantáneas proceden del archivo del Centro de Documentación del Bombardeo de Gernika y están acompañadas por los textos explicativos del historiador Xabier Irujo.

José María Gorroño ha explicado en su intervención que el bombardeo fue "una operación de exterminio total de la Legión Cóndor alemana". En este sentido, ha recordado que el bombardeo "dejó totalmente destruido el 85,22% del pueblo y más de 2.000 muertes, según las declaraciones del Gobierno Vasco y del alcalde de entonces, José Labauria".

Asimismo, Gorroó ha detallado que esta exposición "da fe del horror de la guerra y enseña, tanto a las nuevas generaciones como a todos nosotros, como quedó Gernika el 26 de abril de 1937". Además, el alcalde ha aprovechado para hacer un llamamiento a "decir no al odio, no a la violencia, no a la guerra".

Respecto a la estructura de estas muestras, los innovadores paneles expositivos han supuesto un coste de 62.799 euros, tendrán una altura regulable, cuentan con marco retroiluminado y se basan en la combinación de varios elementos.

Estos elementos pueden ordenarse de diferentes maneras para dar lugar a combinaciones variadas que se pueden adaptar a diferentes espacios. Para lograrlo, los soportes cuentan con patas regulables en su parte inferior, de forma que puedan "absorber las diferencias del nivel del terreno".