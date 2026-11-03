Una exposición homenajea en San Sebastián a la ilustradora Mai Egurza, fallecida el pasado año

San Sebastián inaugura exposición dedicada a Mai Egurza. - DK

SAN SEBASTIÁN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián homenajea con una exposición, enmarcada en su 37 Semana de Cine Fantástico y de Terror, a la ilustradora Mai Egurza, fallecida el pasado año. La muestra, que puede visitarse en la Biblioteca Central hasta el 21 de noviembre, está comisariada por Jorge Madejón.

El trabajo de Egurza (1986-2025) se centró principalmente en la ilustración infantil y juvenil, pero también fue dibujante de cómics, cartelería, diseñadora de personajes y profesora de ilustración.

Esta artista desarrolló la mayor parte de su arte principalmente a través de las acuarelas con "delicadeza, expresividad y un gran amor por el arte tradicional", explican desde Donostia Kultura.

La exposición está compuesta por originales de sus ilustraciones realizadas durante la última década, gran parte inéditas hasta este momento.

Egurza vivió a caballo entre Irun y Barcelona, y estudió ilustración en la Escuela de Diseño de Vitoria-Gazteiz y la Escola Joso de Barcelona, pero desarrolló su arte de manera autodidacta. Desde 2011 ilustró cuentos, libros infantiles, juveniles y cómics para clientes como Norma Editorial, Larousse, Bromera, Dibbuks y SM entre otros, con obras como 'El paseo de los sueños', 'Mi abuela no se acuerda de mi nombre' y 'Printzesa eta Ergela', entre otras.

Además, fue galardonada con los premios Prix Espoir (Chambéry) y Premières Planches (Marsella) por El paseo de los sueños. Uno de sus últimos trabajos fue el cartel de dFeria 2026, cuyo proceso de creación fue completado por Raquel Ródenas.