La exposición de las obras ganadoras del concurso Gazte Klik Klak se inaugura este viernes en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exposición que alberga las obras ganadoras y las seleccionadas de la decimoquinta edición del concurso de fotografía y producción audiovisual Gazte Klik Klak se inaugurará este próximo viernes, 16 de enero en Vitoria-Gasteiz.

De entre las 19 obras presentadas al certamen, el jurado seleccionó diez que se podrán visitar hasta el 13 de febrero en LABE Gazte Laborategia, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La nueva edición de esta iniciativa, dirigida a jóvenes de Vitoria-Gasteiz de 14 a 25 años, se ha centrado en los sabores, buscando propuestas que despierten los sentidos y que hablen de lo que se saborea con el alma y se proyecta en imágenes.

El certamen, organizado por los Servicios Municipales de Cultura y Juventud, se engloba dentro del programa de creación joven Sortzen y cuenta con la colaboración de Laboral Kutxa.

La exposición está compuesta por las series fotográficas ganadoras 'Los sabores de mi casa' de Sua Canga, 'El sabor de lo efímero' de Nora Lafuente, 'Sabores de la infancia' de Louisette Cristine Plazaola y 'Gazte zaporeak' de Jone Carbajosa.

Además, cuenta con un collage compuesto por las obras seleccionadas: 'Esto sabe a tiempo', 'Mandarina', 'En el cielo y en la tierra', 'Amor de carne viva' y 'Sabores reales e irreales' de Sua Canga, Nahia Egaña, Nahia Guillén, Jare Morffe y Azahara Sanchez, y el audiovisual 'Zapore abandonatuak' de Lucas Palacios, Ander Villareal y Tasio Olloqui.