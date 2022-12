Ezker Anitza cree que, más allá de buenos propósitos para 2023, el Gobierno Vasco debe cambiar de rumbo para cumplirlos

Advierte al Lehendakari que "no es cuestión de margen de mejora sino de cambiar el modelo de gestión para poner lo público en primera línea"



BILBAO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Ezker Anitza-IU, Íñigo Martínez, ha considerado que, más allá de buenos propósitos para 2023, el Gobierno Vasco debería cambiar de rumbo para cumplirlos, porque "no es cuestión de margen de mejora sino de cambiar el modelo de gestión para poner lo público en primera línea".

En un comunicado, Martínez ha valorado el discurso de fin de año del

Lehendakari, Iñigo Urkullu, que se ha comprometido a no "escatimar esfuerzos" para lograr mejorar el Servicio Vasco de Salud con el objetivo de resolver los "problemas y dificultades" que han "tensionado" a Osakidetza y ha asegurado que el "empeño permanente" del Gobierno que preside es "tejer acuerdos" que den respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad".

Iñigo Martínez Zatón ha afirmado que el mensaje de fin de año del lehendakari "no aporta nada, ni responde a las verdaderas necesidades de la mayoría social vasca", para añadir que Urkullu, "más allá de hacer algún guiño social, cierra los ojos ante la desigualdad creciente en Euskadi".

En ese sentido, ha criticado que Urkullu hable de "resignación o pesimismo en genérico, cuando es desde lo público desde donde se tienen que enviar señales de certidumbres y seguridades a una ciudadanía que en su mayoría apuesta por el valor de lo público y lo colectivo".

Según Martínez, "los hechos demuestran que no vamos por el buen camino, al contrario de lo que mantiene el lehendakari" y prueba de ello, ha dicho, son los presupuestos de para 2023 aprobados recientemente con el voto contrario de Elkarrekin Podemos. "No nos cansaremos de repetir que no son todo lo ambiciosos, mucho menos sin incorporar una reforma fiscal progresista, que deberían para responder a la situación actual", ha afirmado, para instar al Lehendakari a activar "todas las medidas posibles para fortalecer los servicios públicos y de protección social frente a una referencia genérica al fortalecimiento de Osakidetza".

El líder de Ezker Anitza-IU le ha recordado a Urkullu que "acabamos el año con una crisis sin precedentes en el seno de Osakidetza, que se suma a otras anteriores como las huelgas, cirurgía cardiaca de Basurto o la crisis de Atención Primaria".

"Una crisis mal gestionada y todavía sin resolver, con una cadena de decisiones políticas muy cuestionadas por los propios profesionales de Osakidetza, y que han generado una enorme preocupación en la ciudadanía por el deterioro que sufre la sanidad pública en Euskadi", ha advertido, para insistir en la necesidad de "un cambio de políticas para salvar Osakidetza y su carácter público".

EMPLEO

Por otro lado, Martínez ha señalado que Urkullu, en su mensaje de fin de año, ha puesto de manifiesto las cifras "de récord" en materia de empleo sin "curiosamente hacer ninguna referencia al efecto en las mismas de la Reforma Laboral contra la cual votó el PNV". Una reforma laboral, ha destacado, que "ha conseguido cifras récord de contratación indefinida, también en Euskadi, pero que tiene que ser completada con una trasformación del sistema económico que genera empleos precarios que solo con la legislación laboral no pueden ser atajados".

Por eso cuando, ha censurado, el Lehendakari "habla de empleo de calidad mientras mantiene un modelo de subcontratación de servicios públicos no hace más que fomentar la precariedad laboral de muchos trabajadores y eso es inadmisible, más desde lo público".

Tras reconocer que el año 2022 acaba con "mayores coberturas para las personas más vulnerables gracias a las aportaciones de Elkarrekin Podemos-IU", ha dicho que "necesitamos más mecanismos de protección ante la difícil coyuntura económica que estamos viviendo".

En esa línea, ha afirmado que el nuevo paquete de medidas del Gobierno de España "camina en el buen sentido y en cuanto al control de precios esperamos que se cumpla" y que el Gobierno Vasco "haga cumplir la Ley de Cadena Alimentaria para garantizar precios justo a las productoras y productores vascos".

MACHISMO

Por otro lado, ha lamentado que Euskadi acaba el año con el crimen de una mujer en Bilbao presuntamente a manos de su pareja en lo que es "la muestra más brutal de la desigualdad y de la violencia machista". "Las cifras de desigualdad de género y de violencia machista son intolerables y hemos echado de menos una referencia a luchar de forma estructural contra ella", ha señalado.

Además de la legislación existente, ha considerado, "hay que dotar de medios, recursos y presupuestos a la lucha por la igualdad desde todas las esferas para acabar de una vez por todas con la violencia machista".

PACTOS

Por último, Martínez ha indicado que el Lehendakari, en su discurso, ha vuelto a señalar la voluntad de pactos" y, en ese sentido, ha reiterado, en referencia al pacto educativo, que los pactos "tienen que hacerse no en base a buenos propósitos, que también, sino en base a medidas concretas, defensa de lo público y de lo colectivo y, especialmente, tienen que cumplirse".

Sin embargo, ha criticado, que el Departamento de Educación "ha incumplido mediante las distintas normativas que ha ido aprobando" el pacto educativo que fue suscrito por Elkarrekin Podemos-IU, "alejándose del objetivo y fortalecimiento de la educación pública".