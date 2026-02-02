Ezker Anitza-IU califica de "pelotazo urbanístico" el interés del PNV en que el puerto de Pasaia cambie la calificación

SAN SEBASTIÁN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Ezker Anitza-IU y concejala en el Ayuntamiento de San Sebastián, Arantza González, ha advertido este lunes del "pelotazo urbanístico" que se esconde detrás de la intención del PNV de solicitar la descalificación de interés general del Puerto de Pasaia (Gipuzkoa).

"Si el PNV quiere dar un pelotazo urbanístico en estos terrenos, que lo diga alto y claro, y le exigimos que actúe con transparencia absoluta porque los trabajadores del puerto y la ciudadanía merecen saber cuál va a ser el futuro de una actividad económica fundamental para la comarca y para Gipuzkoa", ha afirmado en un comunicado.

En esa línea, ha incidido en que hasta ahora la formación jeltzale "no ha dicho ni una sola palabra en base a qué está pidiendo que Pasaia deje de ser un puerto de interés general, ni ha puesto encima de la mesa cuáles son sus planes de futuro".

A juicio de Ezker Anitza-IU, "lo que sí está claro es que dejar de estar en la red de puertos de interés general supone que los tráficos que ahora operan en el Puerto de Pasaia podrían dejar de hacerlo". Por ello, ha insistido en que el PNV "tiene que aclarar en qué se basa, dónde están los datos, dónde está la información que sustenta su decisión".

En concreto, González ha exigido que se tenga en cuenta "a todas las personas que trabajan en el puerto, a todas esas familias que dependen de esta actividad a las que el PNV no se está dirigiendo, y desde luego que plantee cuál va a ser el modelo económico que tiene pensado para Gipuzkoa si Pasaia deja de ser puerto de interés general".

Por último, la coordinadora de Ezker Anitza-IU ha señalado que "la falta de transparencia" de los jeltzales está "generando incertidumbre" en el puerto y en los municipios del entorno por lo que ha exigido al PNV "más rigor y respeto por esta comarca y sus vecinos".