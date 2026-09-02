Ezpalak se despide de los escenarios "por un tiempo" el 19 de diciembre en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo Ezpalak actuará el 19 de diciembre en la casa de cultura del barrio de Intxaurrondo de San Sebastián, según ha informado Donostia Kultura en un comunicado.
La banda formada por Juanjo Berasain (voz, sintetizador), Eñaut Gaztañaga (guitarra, coros), Janardana Iglesias (batería) y Unai Román (bajo, coros) se despide por un tiempo de los escenarios con este concierto en donostia.
Previamente actuará otra banda que se dará a conocer las próximas semanas. Las entradas se pondrán a la venta a partir de las 11.30 horas del 3 de septiembre en la web 'donostiakultura.eus/entradas' y en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia.