Facua pide al Ayuntamiento de Vitoria medidas urgentes ante los "problemas de seguridad" de varios autobuses urbanos

VITORIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Facua Euskadi se ha dirigido al Ayuntamiento de Vitoria para pedirle que tome medidas "lo antes posible" para solucionar los "problemas de seguridad" que, según denuncian los conductores del servicio, sufren algunos vehículos de la flota de autobuses urbanos, gestionada por Tuvisa.

Esta asociación ha recordado, a través de un comunicado, que trabajadores de la empresa municipal de transportes han denunciado que la circulación de estos vehículos "puede suponer un peligro para la seguridad de los usuarios".

Facua ha destacado que estos operarios denuncian que los vehículos del modelo Vectia "se bloquean electrónicamente 'de repente', quedándose sin dirección y sin frenos asistidos, lo que puede resultar muy peligroso en circunstancias normales de conducción". Las unidades afectadas de este modelo son diez, que se incorporaron a la flota entre 2018 y 2019, según ha informado esta entidad

Facua Euskadi ha afirmado que "el funcionamiento correcto y eficiente del transporte público tiene efectos positivos para cualquier población, como la menor contaminación, la disminución de atascos y la promoción de condiciones de igualdad entre los ciudadanos al otorgarles una posibilidad de desplazamiento con independencia de su edad, estado físico o situación financiera".

Además, ha recordado que la Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de Euskadi recoge en su artículo 3 como competencia de las administraciones públicas vascas "el desarrollo de transportes urbanos e interurbanos de calidad" y el "reconocimiento de los derechos y obligaciones de las personas usuarias para hacer efectivo el derecho de acceso a unos servicios de transporte de calidad".

De igual forma, el artículo 8 de la citada normativa expone como uno de los muchos derechos de los pasajeros "utilizar los vehículos en condiciones de comodidad, higiene y seguridad".

Por todo ello, Facua Euskadi ha instado al Ayuntamiento de Vitoria a que "tome de manera urgente las medidas que sean necesarias" para retirar de la circulación los vehículos afectados hasta que sus problemas de funcionamiento "sean solucionados y ya no supongan un peligro para los usuarios del transporte de autobús urbano de la ciudad y para la seguridad vial en general".