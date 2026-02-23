Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea celebra la IV jornada sobre cultura vasca

Archivo - Campus de MU en Aretzabaleta - MU - Archivo

SAN SEBASTIÁN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea ha organizado la cuarta edición de 'Euskal kultura gaur eta bihar', dedicada a reflexionar sobre la situación de la cultura vasca en la educación y los retos que plantean las industrias culturales y creativas. El encuentro tendrá lugar los próximos miércoles y jueves, en IdeiEnea, en el campus de Aretxabaleta (Gipuzkoa).

En las jornadas, que serán íntegramente en euskera, participarán personalidades de la cultura vasca como Iñigo Etxezarreta, cantante y compositor del grupo En Tol Sarmiento (RTS); Jaime Otamendi, director de Donostia Kultura; Ana Urkiza, presidenta de Eusko Ikaskuntza; o Markel Olano, exdiputado general de Gipuzkoa, entre otros.

Como parte del programa, varios alumnos y alumnas que han cursado el máster en Dinamización de la Cultura Vasca presentarán los resultados de las investigaciones realizadas en los Trabajos de Fin de Máster. Además, desde el comienzo del curso escolar, Mondragon Unibertsitatea ha puesto en marcha también el grado en Industrias Culturales y Creativas, para formar profesionales con formación específica en este sector.

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación está celebrando su 50 aniversario durante este curso, y por este motivo ha organizado un programa de todo el año según las áreas que se trabajan en la oferta académica y en la actividad de investigación. En ese sentido, las actividades organizadas para el mes de febrero han tenido la cultura como tema principal.