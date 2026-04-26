Fallece a los 82 años el exprofesor de la EHU, abogado y político Francisco Letamendia 'Ortzi'

SAN SEBASTIÁN 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exprofesor de la EHU hasta 2017, abogado y diputado por Euskadiko Ezkerra y Herri Batasuna Francisco Letamendia Belzunze 'Ortzi' ha fallecido durante la noche de este pasado sábado en San Sebastián, a los 82 años de edad, según ha informado EHU.

Nacido en Donostia-San Sebastián el 5 de febrero de 1944, era licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y doctor en Historia Social por la Université Paris 8. Fue profesor titular de Ciencia Política en la EHU y participó como abogado defensor en el histórico Proceso de Burgos.

Fue diputado de Euskadiko Ezkerra por Gipuzkoa entre 1977 y 1979, y de Herri Batasuna entre 1979 y 1982, por Bizkaia, tras lo cual inició su carrera académica en Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU), donde ejerció como profesor titular hasta el año 2017.

Según la universidad pública vasca, Letamendia "amaba profundamente la enseñanza" y como profesor universitario "recibió el aprecio de las y los estudiantes por su compromiso, cercanía y capacidad para fomentar el pensamiento crítico".

En su faceta de investigador, fue un pensador "guiado por la curiosidad, constamente con afán por aprender y de entender los vínculos entre diferentes temas".

Sus dos primeros libros fueron editados con la editorial Ruedo Ibérico en la década de los 70: "El proceso de Euskadi en Burgos" (1971) e "Historia de Euskadi: el nacionalismo vasco y ETA" (1975).

Autor prolífico, su obra académica más reseñable es "Juego de espejos conflictos nacionales centro-periferia" (Madrid: Trotta, 1997), un "amplio y exhaustivo" análisis sobre el Estado-Nación y los nacionalismos.

Las líneas de investigación principal de Francisco Letamendia se centraron en la transición y la historia política del País Vasco, el derecho a la autodeterminación, el plurinacionalismo, los movimientos nacionalistas, la violencia política, así como la presencia de los pueblos en la Unión Europea.