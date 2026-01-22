Fallece un conductor tras colisionar su vehículo con un camión en la GI-3636, en Irun (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha fallecido este jueves tras colisionar su coche con un camión en la carretera GI-636, en la ciudad guipuzcoana de Irun. El chófer del vehículo pesado ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital.

Según ha informado a Europa Press el Departamento vasco de Seguridad, el accidente se ha producido a las 14.00 horas en la GI-636, en Irun, cuando el coche y el camión han colisionado en sentido Errenteria.

El conductor del turismo, que ha quedado atrapado en el interior del vehículo, ha fallecido a consecuencia del accidente. Por su parte, el conductor del camión ha sido trasladado al Hospital del Bidasoa.

A causa del siniestro se ha cortado la carretera en ambos sentidos. Pasadas las 16.30 horas se está dando paso alternativo y las retenciones de tráfico ascienden a 1 kilómetro.