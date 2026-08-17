Fallece Javier Lasagabaster, consejero del primer Gobierno Vasco de Carlos Garaikoetxea

Pradales con Lasagabaster el año pasado en Ajuria Enea.
Pradales con Lasagabaster el año pasado en Ajuria Enea. - GOBIERNO VASCO
Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 17 agosto 2026 12:19
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SAN SEBASTIÁN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Javier Lasagabaster, que fue consejero de Política Territorial y Obras Públicas del Ejecutivo de Carlos Garaikoetxea entre 1980 y 1984, ha fallecido este lunes.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha informado en sus perfiles en redes sociales del fallecimiento, y ha trasladado su más sentido pésame a los familiares y allegados de Lasagabaster en "este triste momento".

Además, ha recordado "con enorme cariño" el recuerdo del homenaje al primer Gobierno Vasco tras la dictadura, del que formó parte Lasagabaster junto al Lehendakari Carlos Garaikoetxea, y que tuvo lugar en Ajuria Enea el pasado año.

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