Fallece un menor y otro resulta herido tras ser atropellados por un autobús cuando iban en bicicleta en Berriz

BILBAO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha perdido la vida la pasada noche en la localidad vizcaína de Berriz tras ser atropellado por un autobús cuando circulaba en bicicleta por la N-634. Otro menor que le acompañaba ha resultado herido, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El accidente tuvo lugar a las nueve menos cuarto de esta noche de este pasado jueves cuando los dos jóvenes, de 16 y 17 años de edad, circulaban en bicicleta por la N-634 a la altura de la localidad de Berriz.

Debido a las graves lesiones sufridas, uno de los menores falleció "prácticamente en el acto" y su defunción fue certificada por el facultativo desplazado al lugar, según ha explicado la Consejería. El otro menor que le acompañaba resultó y fue evacuado al hospital de Cruces.

La Ertzaintza puso en marcha la correspondiente investigación con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo el accidente.