Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz (Bizkaia)

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido este lunes por la tarde en la carretera BI-3152, a su paso por la localidad vizcaína de Lemoiz, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro ha tenido lugar pasadas las 17.30 horas en la carretera BI-3152, a la altura de Lemoiz, en sentido a Bakio. Por causas que se investigan, un motorista ha sufrido un accidente y ha fallecido poco después. Hasta el lugar se han desplazado recursos de Osakidetza, bomberos y Ertzaintza, que han constatado el fallecimiento del motorista.

La Ertzaintza ha abierto diligencias para esclarecer las causas del fatal siniestro.