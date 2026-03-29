Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Zuia (Álava)

Archivo - Patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido a primera hora de esta mañana en un accicente de tráfico ocurrido en la localidad alavesa de Zuia, según ha confirmado la Ertzaintza a Europa Press.

El siniestro, en el que solo ha estado implicada la motocicleta, ha ocurrido sobre las siete y media de la mañana en la AP-68. Al lugar han acudido los servicios sanitarios, si bien no se ha podido hacer nada por el motorista, que ha fallecido.

El Departamento de Seguridad ha señalado que la unidad de tráfico ha abierto una investigación para tratar de determinar las causas de este accidente.