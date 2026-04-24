Fallece una mujer en San Millán/Donemiliaga (Álava) tras ser arrollada por su propio vehículo, sin conductor

VITORIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 70 años ha perdido la vida en la tarde de este viernes en el municipio alavés de San Millán/Donemiliaga como consecuencia de las lesiones sufridas al ser atropellada por un turismo de su propiedad, que no tenía conductor, en circunstancias que se investigan, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El trágico accidente ha tenido lugar poco antes de la cinco de esta tarde cuando, en circunstancias aún por determinar, la víctima ha sido arrollada por un turismo de su propiedad y sin conductor, que según las primeras indagaciones podría encontrarse sin el freno de estacionamiento puesto.

Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, la mujer ha fallecido en el lugar, defunción que ha sido certificada por el facultativo allí desplazado. La Ertzaintza ha abierto de inmediato una investigación con el fin de esclarecer las causas del fatal suceso.