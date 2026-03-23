Fallece una persona y otra resulta herida tras un incendio en un inmueble en Irun

BILBAO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en un incendio originado esta tarde en un inmueble en la localidad guipuzcoana de Irun, según ha confirmado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El siniestro ha ocurrido a las dos menos diez de la tarde en la calle Pelegrín de Uranzu cuando se ha originado el incendio, por causas que se desconocen.

Como consecuencia del incendio, una persona ha fallecido y otra ha resultado herida y ha sido evacuada en helicóptero al hospital de Cruces. El fuego ha sido sofocado por los Bomberos a las tres menos veinte de la tarde y se ha abierto una investigación para determinar lo ocurrido.