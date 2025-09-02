Fallece un segundo ocupante del vehículo accidentado en Okondo (Álava)

Archivo - Patrulla de la Ertzaintza en un accidente - ERTZAINTZA - Archivo

VITORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un segundo joven ha fallecido en el accidente de tráfico ocurrido en la localidad alavesa de Okondo, en el que otras dos personas han resultado heridas, una de ellos de gravedad, tras volcar el coche en el que viajaban esta pasada madrugada en la carretera A-3632. Todas las víctimas son jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 19 años.

El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado el fallecimiento de los dos hombres de los cuatro jóvenes que circulaban en el vehículo accidentado, que se ha salido de la calzada y ha quedado volcado en la vía.

En el interior viajaban dos mujeres y dos varones, quienes han fallecido al presentar lesiones de mayor gravedad. Tras ser rescatados por los bomberos, los sanitarios les han practicado la reanimación cardiopulmonar.

Sin embargo, el conductor del vehículo ha fallecido en el lugar y las otras tres personas han sido trasladadas a un centro hospitalario, donde ha muerto el otro varón, mientras que una de las mujeres revierte también heridas de gravedad.

Como consecuencia del accidente, la carretera ha quedado totalmente cortada al tránsito de vehículos y se ha abierto al tráfico a las cinco y media de la mañana.