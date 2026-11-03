Fallece un trabajador en un accidente laboral en una empresa de distribución de alimentos en Larrabetzu

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 37 años ha perdido la vida este martes en la localidad vizcaína de Larrabetzu tras sufrir un accidente laboral en una empresa dedicada a la distribución de alimentos, según ha informado UGT Euskadi.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato ha reclamado que se investiguen "exhaustivamente" las causas del accidente mortal que, según ha lamentado, ha provocado el fallecimiento de un trabajador de 37 años en la empresa Euskopan en Larrabetzu.

Según ha explicado, el trabajador ha perdido la vida al producirse un accidente traumático mientras desarrollaba su actividad en el centro que se dedica a la distribución de alimentos.

Desde el sindicato han trasladado su solidaridad a familiares y allegados de la víctima y han emplazado a Osalan e Inspección de Trabajo a que se investiguen las causas del accidente "analizando también si se cumplen todas las medidas de seguridad en base a la correspondiente evaluación de riesgos laborales", incluido el personal procedente de ETT, "de donde provenía el hombre fallecido".

NI TOLERAR NI NORMALIZAR

UGT Euskadi ha denunciado que, en lo que va de año, al menos 28 las personas han fallecido en el trabajo, lo que, a falta de dos meses para terminar el 2026, "ya supera los números del 2025".

El sindicato ha remarcado que se trata de "una cifra insostenible" que oculta una realidad que no se puede "tolerar ni normalizar socialmente: que alguien salga de su casa a trabajar y no regrese jamás".