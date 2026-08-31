Fallecen 21 personas en Euskadi por causas atribuibles al calor en la última semana, alcanzado 317 muertes en verano

Pareja paseando por la playa - EUROPA PRESS

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado la semana pasada otras 21 muertes por causas atribuibles al calor, lo que hace un total de 317 fallecidos en lo que va de verano. Por sexos, el 62% de los decesos (197) correspondía a mujeres, de las cuales 144 tenían más de 85 años.

Por franjas de edad, hubo que lamentar una muerte de una mujer de entre 45 y 64 años, 14 fallecidas en el tramo de 65 a 74 años y 35 fenecidas de entre 75 y 84 años, no habiendo ningún fallecimiento de mujeres de menos de 45 años, según datos recogidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Por semanas, destacaron los 88 fallecimientos en la primera semana del verano, del 22 al 28 de junio, coincidiendo con una intensa ola de calor que provocó que el Servicio de Emergencias de Osakidetza atendiera del 20 al 28 de junio a 67 personas a consecuencia de las altas temperaturas que se dieron en Euskadi, de las cuales 37 tuvieron que ser trasladadas a hospitales y centros de salud.

En la semana del 29 de junio al 5 de julio las muertes por calor se situaron en 42, para ascender a 45 en cada una de las dos semanas siguientes. Del 20 al 26 de julio hubo 17 fallecimientos y del 27 de julio al 2 de agosto se anotaron 20 defunciones. Del 3 al 9 de agosto se contabizaron ocho decesos, que ascendieron a 23 del 10 al 16 de agosto. La semana siguiente se dieron otros ocho fallecimientos por calor, a los que se sumaron otras 21 muertes del 24 al 30 de agosto.