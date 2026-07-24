Fallecen 230 personas en Euskadi en lo que va de verano por causas atribuibles al calor, un 63,5% mujeres

Archivo - Un hombre se moja la cara con el agua de una fuente durante una ola de calor (archivo) - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total 230 personas han fallecido en Euskadi en lo que va de verano por causas atribuibles al calor, de las cuales 146 eran mujeres (un 63,5%) y 84 hombres (36,5%), según datos recogidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Por edades, un 94% de los fallecidos por patologías vinculadas al exceso de temperaturas, tenían más de 65 años (un total de 217 muertes). Dentro de esta franja de personas de más edad, 14 de los fenecidos tenían más de 85 años.

En el resto de grupos de edad, hubo que lamentar diez muertes de personas de entre 45 y 64 años, un fallecido en el tramo de 15 a 44 años, y no hubo ningún deceso en menores de 15 años.

Por semanas, destacaron los 89 fallecimientos en la primera semana del verano, del 22 al 28 de junio, coincidiendo con una intensa ola de calor que provocó que el Servicio de Emergencias de Osakidetza atendiera del 20 al 28 de junio a 67 personas a consecuencia de las altas temperaturas que se dieron en Euskadi, de las cuales 37 tuvieron que ser trasladadas a hospitales y centros de salud.

En las tres primeras semanas de julio las muertes por calor se han mantenido en algo más de 40 en cada una de ellas, para reducirse a ocho en los que llevamos de semana.