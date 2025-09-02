Fallecen dos jóvenes y otros dos resultan heridos al volcar su vehículo en Okondo (Álava)

Archivo - Patrulla de la Ertzaintza en un accidente - ERTZAINTZA - Archivo

VITORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes han fallecido y otros dos han resultado heridos tras volcar el coche en el que viajaban esta pasada madrugada en la carretera A-3632, a su paso por Okondo (Álava). Todas las víctimas son jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 19 años.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el siniestro ha ocurrido pasados unos minutos de la una de la madrugada de este martes, en la carretera A-3632, a su paso por el municipio alavés de Okondo. El vehículo accidentado se ha salido de la calzada y ha quedado volcado en la vía.

En el interior viajaban cuatro jóvenes, dos mujeres y dos hombres, estos con lesiones de mayor gravedad. Tras ser rescatados por los bomberos, los sanitarios les han practicado la reanimación cardiopulmonar.

Sin embargo, el conductor del vehículo ha fallecido en el lugar y las otras tres personas han sido ha sido trasladadas a un centro hospitalario, dos de ellas con heridas de gravedad. Otro joven más ha fallecido con posterioridad en el hospital.