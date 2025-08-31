Una fallecida y tres personas heridas tras una colisión entre dos turismos en la N-240, a la altura de Lemoa (Bizkaia)

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 33 años ha fallecido tras producirse una colisión entre dos vehículos a las 1.40 horas de este domingo en la N-240, a su paso por Lemoa (Bizkaia), y otras tres personas han resultado heridas y han sido evacuadas al Hospital de Cruces, ha informado el Departamento de Seguridad.

La vía ha permanecido cortada en ambos sentidos tras la colisión y a las 5.30 horas, han indicado las mismas fuentes, se ha retomado la normal circulación.

La Unidad Territorial de Tráfico de Bizkaia ha abierto una investigación para determinar las circunstancias del accidente.