Fans de Zetak se congregan en la Gran Vía bilbaína para ver a la banda acompañada de personajes de la mitología vasca

El cantante de Zetak, Pello Reparaz, con la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, personajes de la mitología vasca y joaldunak en las puertas del Palacio Foral de Bizlaia, en Bilbao - H-BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de fans de Zetak se han congregado este jueves por la mañana en la Gran Vía bilbaína, a las puertas del Palacio foral de Bizkaia, para ver a la banda liderada por el navarro Pello Reparaz, que ha estado acompañada de personajes de la mitología vasca y los 'joaldunak', que portan cencerros, típicos del tradicional carnaval de Ituren y Zubieta (Navarra).

Zetak había convocado, a las 11.30 horas, a sus seguidores frente al Palacio de la Diputación foral de Bilbao a través de las redes sociales, en las que anunció que iba a "montar algo especial", y que sus fans iban a "recibir las primeras pistas sobre Mitoaroa III", la tercera parte de su espectáculo multidisciplinar que combina la música electrónica, con la danza, teatro y elementos cinematográficos.

Los próximos 19 y 20 de junio, la banda de Reparaz actuará en el estadio bilbaíno de San Mamés, con aforo de 40.000 personas, para cerrar la trilogía iniciada en el Navarra Arena en enero de 2025.

Después de Mitoaroa I (presente) en Pamplona y Mitoaroa II (pasado) en San Sebastián, con Mitoaroa III en Bilbao, Zetak quiere dar "un nuevo salto", ya que se desarrollará "en una realidad distópica, pensada para convertir San Mamés en el gran altavoz de la cultura vasca". Mitoaroa es un proyecto inmersivo de Zetak, que destaca por su apuesta por la música electrónica en euskera y la mitología vasca.

En la Gran Vía de la capital vizcaína, han recibido al grupo cientos de seguidores, a los que Pello Reparaz ha anunciado que les cantarán después de presentar en el interior de la Diputación Foral, junto con la diputada general, Elixabete Etxanobe, el gran evento qe se celebrará en junio en San Mamés.