Fant abrirá su 29ª edición el 5 de mayo y entregará su 'Estrella del Fantástico' a Belén Rueda

El Festival de Cine Fantástico-FANT, que organiza el Ayuntamiento de Bilbao, celebrará su 29ª edición del 5 al 13 de mayo y entregará su 'Estrella del Fantástico' a la actriz Belén Rueda y el premio Fantrobia, que reconoce a una figura emergente dentro del género, a Carlota Pereda, directora de la película "Cerdita".

El director del festival, Justo Ezenarro, y Eugenio Puerto, programador del Fant, han presentado este jueves, en rueda de prensa, la programación de la nueva edición, que arrancará el viernes 5 de mayo con una gala en el Teatro Campos Elíseos, dirigida por el director escénico bilbaíno Álex Gerediaga.

En este evento se proyectará el largometraje "El fantástico caso del Gólem", película dirigida por Burnin' Percebes -Nando Martínez y Juan González- y protagonizada por Brays Efe, Bruna Cusí y Javier Botet.

El viernes 12 de mayo se celebrará la gala de clausura de Fant en la Sala BBK, donde se entregará el premio Estrella del Fantástico, principal galardón del Festival, que en esta ocasión será para la actriz Belén Rueda, protagonista entre otros muchos títulos de películas como "El Orfanato" o "Los Ojos de Julia".

La película elegida para proyectarse en esta gala, que también será dirigida por Álex Gerediaga, es "Increíble, pero cierto", coproducción franco-belga, dirigida por Quentin Dupieux, director que también participará en la Sección Oficial con el largometraje "Fumar provoca tos". Además del premio Estrella del Fantástico, Fant entregará también en esta edición el Premio Fantrobia.

El galardón, que reconoce a una figura emergente dentro del género, será para Carlota Pereda, directora del thriller "Cerdita", seleccionado en más de 300 festivales internacionales, en los que ha obtenido más de 90 premios, entre ellos el Forqué y el Goya. Fant la programará el sábado 6 de mayo en el Auditorio Azkuna Zentroa, a las 17.50 horas.

A estos premios se suman este año también los Fant de Honor que se concederán a Zorion Eguileor, actor, músico y locutor vasco con una trayectoria larguísima, entre las que figuran las interpretaciones en los recientes largometrajes "Ilargi Guztiak", "El Hoyo" y "Viejos" (que competirá en la Sección Oficial); y Paco Plaza, director de éxitos como "[REC]", "Verónica" o "Quien a hierro mata".

SECCIÓN OFICIAL

La Sección Oficial a concurso de Fant incluye 17 títulos, todos ellos estrenos en Bilbao pero, además, uno será estreno europeo, "Mount Chiak" (2023, COR, Kim Sun-ung) y dos serán estrenos estatales: "Melchior The Apothecary" (2022, EST, Elmo Nüganen) y "No Dogs or Italians Allowed" (2022, FRA/IT/BEL/POR/SWI, Alain Ughetto).

En "Mount Chiank", cinco miembros del club de bicicleta de montaña Sangaja se dirigen a la montaña Chiaksan y, al llegar, comenzarán a suceder cosas extrañas.

Por su parte, "Melchior the Apothecary" es un thriller criminal medieval sobre un farmacéutico de Tallin que tiene que descubrir el secreto detrás de una terrible ola de asesinatos que amenaza con destruir todo el mundo cristiano; y "No Dogs or Italians Allowed", es una película con un estilo de animación original que narra un testimonio familiar sobre la migración italiana.

Destacan también en esta sección películas que serán presentadas en el Festival por sus directores: "Viejos" (2022, ESP, Raúl Cerezo & Fernando González Gómez); "Wolfkin" (2022, LUX, Jacques Molitor); y "Rubikon" (2022, AUS, Magdalena Lauritsch).

Estas películas, junto con las otras once optan, a los Premios Fant 2023 al Mejor Largometraje, dotado con 3.500 euros, y a los premios honoríficos al Mejor Guión (concedido por la Asociación de Guionistas Vascos) y a la Dirección más innovadora (concedido por el Cineclub FAS).

CORTOMETRAJES

En la edición 29ª de Fant se han programado 30 cortometrajes que podrán optar a cuatro galardones que buscan dar visibilidad y apoyar el trabajo de nuevos realizadores: Premio del Público al Mejor Corto (3.000 euros) y Premios del Jurado al Mejor Corto Internacional (3.000 euros) y Mejor Corto Vasco (2.000 euros) de la Sección Oficial y Mejor Corto de la Sección Panorama (1.500 euros).

Los cortometrajes que participan en la sección oficial internacional Fant en Corto podrán disfrutarse el sábado 6 de mayo en el Auditorio de Azkuna Zentroa a las 20.00 horas. En esta nueva edición, el Festival también volverá a apostar por el talento local, dándole su espacio en la sección Fant LAburrean, reservada a los cortometrajes vascos.

Los once cortometrajes firmados por realizadores vascos se proyectarán en el Teatro Campos el viernes 5 tras la proyección inaugural. La Unión de Actores Vascos otorgará el premio a la Mejor Interpretación en estos cortometrajes.

En cuanto a la sección Panorama Fantástico en Corto, los títulos, que se proyectarán el sábado 6 a las 17.30 horas, optarán a un galardón de 1.500 euros.

En la 29ª edición de Fant, la Sala 2 de los Gólem - Alhóndiga será de nuevo la sede principal de la Sección Panorama Fantástico. Con acceso gratuito, en esta sala podrá disfrutarse, además de los diez cortometrajes internacionales, de ocho largometrajes, entre los que destacan los estrenos europeos de la película argentina "Al Impenetrable" (2023, ARG, Sonia Bertotti); y el largometraje italiano "Malleus" (2023, ITA, Rafael Zabala).

En esta sección se podrá disfrutar también de dos estrenos estatales: la británica "The Bystanders", del director Gabriel Foster; y la española "Dark Girls". En esta sección participará también "La Paradoja de Antares", de Luis Tinoco, quien presentará en el Festival este largometraje.

La sala 2 acogerá también las proyecciones de Maestros del Fant, el ciclo homenaje a grandes nombres del género. Se proyectarán tres clásicos del género: "Lifeforce", de Tobe Hooper; "Alien, El Octavo Pasajero", de Ridley Scott; y "El Regreso de los Muertos Vivientes", de Dan O`Bannon.

Fant recordará también a dos cineastas estatales recientemente fallecidos, al guionista y director de cine Eugenio Martín, con las películas "Pánico en el Transiberiano" y "Una Vela para el Diablo"; y a Agustín Villaronga, con "Tras el Cristal".

El Festival proyectará asimismo otros largometrajes que tienen como elemento común el mito del Hombre Invisible, personaje de la novela de H.G. Wells y protagonista del cartel de Fant de este año, en una sección denominada "Fant Invisible".

En Dokufant se podrá ver "[-REC] Terror sin pausa", de Diego López Fernández, que presentará el documental junto a Paco Plaza en el Festival y, en el apartado de proyecciones especiales se visionará "El Exorcista", de William Friedkin, que este año cumple 50 años.

Fant dará a conocer todos los títulos premiados el 13 de mayo con la presentación de su Palmarés. Los principales títulos premiados podrán disfrutarse en sendas sesiones especiales que tendrán lugar el sábado 13 de mayo en la Sala BBK.

ENTRADAS Y ABONO

Las entradas para la sesión inaugural y la sesión de cortos vascos se pueden adquirir desde este jueves en el Teatro Campos al precio de 5 euros cada una y para la gala de clausura y las proyecciones del palmarés en la Sala BBK al mismo precio.

Las entradas para las proyecciones programadas en el Auditorio de Azkuna Zentroa y la Sala 1 de los cines Gólem - Alhóndiga también estarán a la venta desde hoy al precio de 5 euros.

Asimismo, se pone a la venta un bono de 35 euros que dará acceso (tras canjearlo en las taquillas de cada espacio) a diez proyecciones en Auditorio de Azkuna Zentroa y Sala 1 Golem, sesión inaugural y proyección de cortos vascos en el Teatro Campos y sesión de clausura y proyecciones de palmarés en Sala BBK. También dará acceso a las proyecciones matinales para prensa en Cines Golem.