El FANT aumenta un 5% su cifra de asistentes y ronda los 11.300

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao, el FANT, ha cerrado su 25ª edición con un total de 11.236 asistentes en sus distintas proyecciones de cine y actividades paralelas, sin contar el público de las siete exposiciones programadas este año. Esta cifra supone un incremento del 5% con respecto a 2018, que ya supuso la mayor afluencia en la historia del certamen organizado por el Ayuntamiento bilbaíno.

Desde el Consistorio han explicado que, de este modo, el FANT encadena ocho años consecutivos de crecimiento, tanto en horas de cine programadas, como en público que asiste a las salas.

De las más de 60 proyecciones programadas, colgó el cartel de completo el largometraje ganador de Sección Oficial, 'The Hole in The Ground' de Lee Cronin, que se estrenaba en el Estado, y "casi se llenó" la sala para la 'premiere' mundial de 'The Chain', de David Martín Porras, que competía también en Sección Oficial.

Como suele ser habitual, tuvieron cerca de un 95% de entrada la gala inaugural del Teatro Campos, la sesión de cortometrajes internacionales y la gala de clausura en el auditorio del Museo Guggenheim Bilbao, con la asistencia de J.A. Bayona, premio Estrella del FANTástico de esta edición.

El Ayuntamiento ha resaltado que "el salto fundamental" de esta edición se ha dado en la participación en las actividades agrupadas dentro de PreFANT que, con motivo de la 25ª edición, comenzaron en el mes de enero, con preestrenos de películas, charlas, presentaciones de libros, proyecciones especiales y encuentros con cineastas. En concreto, más de 2.700 personas han tomado parte en las actividades desarrolladas entre enero y mayo, lo que supone el triple que en ediciones precedentes.

En este sentido, destaca el preestreno de la película '70 Binladens' de Koldo Serra, con 512 personas. También colgó el cartel de completo el preestreno de 'Destroyer'.

En esta edición, se ha incrementado también la presencia de cineastas, actores y actrices en Bilbao, que presentaron sus películas al público. Entre ellos, se encuentran Lee Cronin, David Martín Porras, Jon Mikel Caballero, Joe Penna o Carolina Hellsgärd, todos los realizadores que competían, con sus largometrajes, en la Sección Panorama Fantástico y las personas que esta edición ha recibido galardones honoríficos del festival (Jack Taylor, Guillermo de Oliveira, Fred Dekker y J.A. Bayona).