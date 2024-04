Feijóo avisa de que las políticas nacionalistas, sobre todo las de EH Bildu, perjudican a la actividad económica vasca

VITORIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este lunes por "abrir las puertas y ventanas de Euskadi" para que "esta tierra puede dar mucho más de sí", y ha advertido de que las políticas nacionalistas, sobre todo las de EH Bildu, perjudican a la actividad económica vasca. Por ello, ha asegurado que "no es inteligente" cerrar la Comunidad Autónoma Vasca "a la convivencia" y al "resto de España y Europa".

Feijóo ha participado hoy en un encuentro con asociaciones de autónomos en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz, junto al presidente de los populares vascos y candidato a lehendakari en las próximas elecciones de Euskadi del 21 de abril.

El líder del PP nacional cree que la política económica "puede ser y ha de ser distinta", y ha dicho a los presentes en el acto que "piensen qué quieren para Euskadi" a partir de los próximos comicios, porque los populares "quieren abrir las puertas y las ventanas de Euskadi", ya que "esta tierra puede dar mucho más de sí".

En este sentido, ha asegurado que "en otros lugares de España hay más competitividad, más inversión extranjera, más empleo, más incremento del PIB y menos paro".

"No creo que ideologías como las nacionalistas, especialmente las de Bildu, sean las que al País Vasco le interesan. Cerrar Euskadi a la convivencia no es inteligente. Cerrar Euskadi al resto de España y al resto de Europa no produce actividad económica", ha advertido.

SIN "MIRARSE AL OMBLIGO"

A su juicio, "una sociedad menos plural es una sociedad menos rica, menos abierta". "Y un modelo de mirarse al ombligo es un modelo fracasado. Por eso, los europeos nos dimos cuenta ya hace décadas que teníamos que crear un territorio con un mercado, con una moneda, con un pasaporte y con un banco central, y eso se llama UE", ha aseverado.

Alberto Núñez Feijóo ha considerado que "parcelar dentro de los estados a cada uno de ellos, es lo contrario de avanzar hacia Europa y la Unión Europea".