Fekoor impulsa un itinerario formativo en limpieza profesional para la inserción laboral de personas con discapacidad

Fekoor pondrá en marcha, del 7 de octubre al 19 de diciembre, un itinerario formativo en limpieza industrial dirigido a mejorar las oportunidades de empleo de personas con discapacidad física y/u orgánica, con 15 plazas.

Esta iniciativa se desarrolla dentro del programa Lanberri, impulsado por el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, y cuenta con la colaboración de Fondo Formación Euskadi.

El curso tiene una duración total de 265 horas, en las que las personas participantes podrán obtener el Certificado de Profesionalidad SSCM0108: Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales, con validez oficial en todo el Estado.

Según ha informado Fekoor, la formación se impartirá desde un enfoque ecológico y sostenible, tanto en el tratamiento de residuos como en el uso de productos de limpieza.

Además, el itinerario incluye 80 horas de prácticas en empresas, que permitirán a las personas participantes aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno laboral real. Aquellas personas que ya tengan experiencia acreditada en el sector estarán exentas de realizar estas prácticas.

El programa se completa con orientación individual y grupal, formación en igualdad de género y capacitación en habilidades sociales, elementos clave para reforzar la empleabilidad.

Uno de los principales objetivos de FEKOOR es favorecer la inserción laboral de las personas participantes. Por ello, se trabajará activamente en la intermediación con empresas del sector, para generar oportunidades de empleo de calidad y sostenibles, acompañando de manera cercana a cada persona en su proceso de búsqueda.