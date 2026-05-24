Fekoor pide implantar un servicio de asistencia en Renfe Cercanías ante las "graves carencias" de accesibilidad

Un usuario de Renfe Cercanías utiliza una rampa para descender del tren. - FEKOOR

BILBAO 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia (Fekoor) ha instado al Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco a implantar un servicio de asistencia presencial para el embarque y desembarque en las líneas de Renfe Cercanías ante las "graves carencias" de accesibilidad en las estaciones.

Desde Fekoor han advertido de que estos problemas de accesibilidad "impiden a gran parte de la ciudadanía utilizar el transporte ferroviario de manera segura".

La organización ha expresado su preocupación por "la no ejecución de las medidas de recrecimiento de andenes previstas para el primer trimestre de 2026" en las estaciones de Abando y Orduña, en la Línea C3 del núcleo de Cercanías de Bilbao.

A su entender, "la solución actual es insuficiente, ya que la prueba piloto anunciada solo afecta a dos paradas, dejando desatendidas las 67 restantes que conforman el núcleo de Cercanías" en Bizkaia.

Ante la "imposibilidad" de uso de los trenes por parte de personas con necesidades de apoyo debido a la distancia y altura entre andén y vagón, Fekoor propone un sistema de asistencia con recursos humanos y materiales (elevadores mecánicos y rampas) para el desembarco del pasaje.

En concreto, plantea que la asistencia "se llevaría a cabo, en principio, en el 33% de las estaciones de la red", realizando una selección que priorice "aquellas paradas que ya cumplen con unos criterios mínimos de accesibilidad y que, además, cuentan con una mayor densidad de población en su núcleo urbano circundante", lo que permitiría maximizar "el impacto social" de la medida.

Esta propuesta surge de las pruebas realizadas por Fekoor con cuatro personas socias que testaron el uso de una rampa portátil en diferentes estaciones, "demostrando la viabilidad técnica de salvar los desniveles con apoyo externo" mientras se ejecutan "las obras de infraestructura definitivas".

El técnico de Fekoor Aitor Esturo ha subrayado que el objetivo principal es el "fomento de la movilidad inclusiva". Aunque ha reconocido que este sistema de asistencia "no genera una autonomía plena al obligar a la persona a depender de terceros y de una reserva previa", ha defendido que su puesta en marcha "favorecería el uso del tren por parte de un colectivo que, a día de hoy, tiene serias dificultades o se ve directamente imposibilitado para viajar".