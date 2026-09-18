La Feria del Libro de saldo y de Ocasión celebra su 39ª edición en Vitoria-Gasteiz

La cita reunirá este año a doce expositores - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 39ª edición de la Feria del Libro de Saldo y de Ocasión de Vitoria-Gasteiz ha abierto sus puertas este viernes en la plaza de los Celedones de Oro, en la que permanecerá hasta el 4 de octubre.

La cita reunirá este año a doce expositores procedentes tanto de Euskadi como de diferentes puntos del Estado, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Organizada por la Cámara del Libro de Euskadi, la iniciativa forma parte de la Campaña de Ferias del Libro de Euskadi y cuenta con el patrocinio del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y la colaboración del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Quienes se acerquen podrán encontrar libros de saldo desde un euro, además de ediciones facsímiles de obras antiguas y pequeños libros artesanales de títulos populares. La novela continúa siendo el género más demandado, mientras que entre los libros divulgativos destacan especialmente las obras relacionadas con la gastronomía, la historia y la temática local.

La concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha participado en la apertura de la feria y ha animado a la ciudadanía a acercarse a este espacio durante las próximas semanas.