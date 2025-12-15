Fermín Bocos presenta este lunes en Bilbao su nuevo libro, donde sigue el rastro de grandes exploradores de la Historia

Fermín Bocos - EDITORIAL ALMUZARA

La Biblioteca de Bidebarrieta acoge el acto de presentación de 'Cuando viajar era descubrir' en conversación con Roge Blasco

BILBAO/MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista Fermín Bocos (Valderredible, Cantabria, 1949) presenta este lunes en Bilbao su nuevo libro 'Cuando viajar era descubrir' (Almuzara Sotavento), un volumen donde rastrea la huella de "grandes exploradores" de la historia y en el que reflexiona sobre el cambio que "el concepto de viajar" ha tenido hasta la actualidad.

La presentación de la obra tendrá lugar en la Biblioteca de Bidebarrieta del Casco Viejo bilbaíno en un encuentro con entrada libre hasta completar aforo que dará comienzo a las 19.00 horas.

El autor conversará con el periodista vasco Roge Blasco, también aficionado a la literatura de viajes y aventuras. El acto cuenta con el apoyo de la editorial Almuzara y la colaboración de Fundación BBK.

En declaraciones a Europa Press cuando presentó el libro, Bocos explicó que el concepto de viaje "ha cambiado, pero no para todos. Hace poco hemos leído que una señora había decidido dar la vuelta al mundo a base de distintos cruceros y aviones. Eso tiene el único mérito de disponer de tiempo y de dinero. Luego hay un tipo de viajero que es más turista que viajero. Que va a los sitios no tanto a ver lo que hay y a dejarse llevar por la belleza del lugar y las connotaciones históricas, sino a hacerse una 'selfie' con las Pirámides o el Partenón".

Aun así, el autor, colaborador de Europa Press donde cuenta con una columna, ha reconocido que la "costumbre" de dejar constancia en el lugar al que se ha viajado es tan antigua como el poeta británico del Romanticismo lord Byron, quien cinceló con un martillo su nombre en el famoso templo griego de Poseidón en el cabo Sunio (Grecia), una de las anécdotas que Bocos ha recogido en su libro.

En cualquier caso, Bocos no es pesimista con la actual actitud de los turistas y, en ese sentido, considera que "el mundo está todavía por descubrir en muchos sitios", aunque para que exista ese "placer" del viajero, deben darse varias condiciones.

A su entender, para poder "de verdad acceder a ese placer que provoca el viaje, "no del turista sino del viajero", reitera, tienen que darse tres condiciones previas: "la curiosidad, la buena salud y el conocimiento previo en términos históricos antes de llegar al lugar".

Bocos subraya que "no hay que confundir al viajero con el turista" puesto que el viajero es un ser peculiar, por lo general inquieto, curioso y aventurero" un perfil, añade, donde "hay mucho soñador en este gremio, cada vez más reducido, porque el GPS y los móviles han matado la incertidumbre y, en ocasiones, el misterio que antaño aparejaba viajar en un tiempo en el que apenas había mapas".

Ahora, añade, "se viaja de otra manera" puesto que "los turistas van a lo sitios, no tanto a ver y aprender, como a hacerse 'selfies' dejando constancia de que han estado allí".

ESPECIAL IMPORTANCIA A VIAJERAS

A pesar de que 'Cuando viajar era descubrir' analiza algo más de treinta viajes tanto de mujeres como de hombres "temerarios" a los que un "impulso" les hizo arriesgar sus vidas -como Patrick Leigh Fermor, Mary Kingsley, Heinrich Schliemann o Dervla Murphy-, Bocos ha dado especial importancia a las viajeras, en femenino.

"Visto el contexto en el que eso sucedió, estamos hablando de los siglos XVIII o XIX, cuando el mundo era un mundo en el que las mujeres estaban relegadas a labores de familia. Donde la moral victoriana, en el caso de las inglesas, imponía unos códigos de conducta que hacían impensable que una mujer se moviera por sí misma", ha explicado el autor.

En ese sentido, ha destacado la figura de Kingsley, quien viajó sola a África "vestida completamente a la usanza del tiempo" y comenzó a explorar "la plena selva africana rodeada de peligros" y de "incomodidades".

"El valor de estas mujeres fue tremendo. Y, también, como luego tuvieron en muchos casos, el detalle y el interés de publicar libros. Contribuyeron, sin duda, subliminalmente a dar un paso de gigante hacia las conquistas feministas. Estoy seguro", ha apuntado.

"MASIFICACIÓN"

El escritor también ha reflexionado sobre las actuales formas de turismo, asegurando que, aunque es "legítimo" que se hayan "abatido" las barreras para el viaje a través del abaratamiento de los transportes, la "masificación" acaba "conspirando" contra el ideal inicial, que es "que todo el mundo tiene derecho a viajar y a conocer el mundo".

"Esto ha facilitado la irrupción de un segmento social, sobre todo gente joven, que hasta hace unos años le resultaba más complicado encontrar el dinero y el tiempo para ello. Es verdad que como todo proceso de masificación, acaba conspirando contra el ideal inicial que es que todo el mundo tiene derecho a viajar y a conocer el mundo", ha apostillado.

Así, la especulación de los alojamientos y de los alquileres, a su juicio, ha convertido en "un incordio y un inconveniente" el turismo para los habituales del lugar, como ocurre en Barcelona.

Bocos incide en que "ese fenómeno, como todo aquello de lo que se desprende una masificación, acaba generando por una parte el beneficio del dinero que mueve, pero por otra parte el trastorno de la gente que tiene su vida organizada. También va en prejuicio de los hoteles", ha concluido Bocos.

El periodista cántabro cuenta con una trayectoria que incluye incursiones en la novela, género donde ha editado 'El libro de Michael', 'El resplandor de la gloria', 'La venganza de Byron', 'El Informe San Marcos' y 'Algo va mal'.

Asimismo ha publicado los ensayos 'Tecnología bélica y censura en la Guerra del Golfo' y 'Ella', un libro firmado por varios autores. En el terreno de la literatura de viajes, al que se adscribe 'Cuando viajar era descubrir', es autor de 'Viaje a las Puertas del Infierno' y 'Zeus y familia'.