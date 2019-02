El festival BBK Music Legends, finalista en los Iberian Festival Awards 2019

Publicado 08/02/2019 10:41:11 CET

BILBAO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El BBK Music Legends Festival ha sido elegido como finalista, entre los 10 mejores festivales de la Península, en los Iberian Festival Awards 2019, para las categorías de 'Best Medium-Sized Festival' y 'Best Lusophone and Hispanic Festival'.

Según han explicado desde la organización del festival vizcaíno, el BBK Music Legends Festival compite con el cartel de 2018, que reunió a "grandes leyendas de la música "como Jeff Beck, Steve Winwood, Mavis Staples, John Cale, Wilko Johnson o Glenn Hughes, entre otros, y que congregó el fin de semana del 29 y 30 de junio a "miles de seguidores" en Centro Ola BBK de Sondika.

Este año el certamen celebrará una nueva edición en los jardines del Centro Ola BBK los días 14 y 15 de junio, con The Beach Boys y Ben Harper & The Innocent Criminals como cabezas de cartel.