El festival de cine fantástico FANT abre su ciclo 'PreFANT' con el preestreno de 'Decorado' este lunes

BILBAO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha dado inicio al ciclo PreFANT, la programación previa al Festival de Cine Fantástico de Bilbao, FANT, que este año celebra su 32ª edición, con el preestreno este lunes del largometraje de animación 'Decorado', dirigido por Alberto Vázquez y producido por Iván Miñambres, galardonado con el FANT de Honor 2024.

La película, que se estrenará oficialmente en cines el próximo 24 de octubre, ha sido presentada este lunes en una rueda de prensa en la que han estado presentes el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria; el director Alberto Vázquez; y el productor Iván Miñambres.

El preestreno tendrá lugar este lunes por la tarde, a las 19.30 horas, en la Sala 1 de los cines Golem Alhóndiga con entrada libre hasta completar aforo. Las invitaciones podrán recogerse desde las 16.30 horas en las taquillas. Como novedad, se priorizará el acceso a quienes acudan con 'merchandising' o entradas de ediciones anteriores del festival.

Al preestreno asistirán, además del concejal, la directora de FANT, Amaia Domingo; el director del Área de Cultura del Ayuntamiento, Iñaki López de Aguileta; y representantes institucionales y del ámbito cultural.

'Decorado', con una duración de 93 minutos y animación en 2D, presenta una fábula oscura sobre el control social y la crisis existencial del protagonista, un ratón llamado Arnold. La historia combina sátira, surrealismo y humor negro, y está producida por Abano Producións, UniKo, The Glow, Sardinha em Lata, María y Arnold AIE.

El director Alberto Vázquez, con cuatro Premios Goya y más de 100 galardones internacionales, vuelve a colaborar en este trabajo con Iván Miñambres, fundador de la productora bilbaína UniKo, con la que ha desarrollado títulos reconocidos como 'Birdboy' o 'Psiconautas'.

Desde el Consistorio han subrayado que el festival FANT no solo busca acercar el cine de género fantástico al público, sino también impulsar la producción audiovisual local y apoyar las obras realizadas en euskera, en línea con los objetivos del Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033.