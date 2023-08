El Festival de Cine de San Sebastián anunciará próximamente un tercer Premio Donostia y trabaja en un cuarto

SAN SEBASTIÁN, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián anunciará, próximamente, la entrega de un tercer premio Donostia en su 71 edición, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre, que se sumará a los ya anunciados al actor Javier Bardem y al cineasta vasco Víctor Erice. Además, trabaja en la entrega de un cuarto galardón.

En rueda de prensa para presentar la sección Culinary Zinema del certamen donostiarra, el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, acompañado del director del Basque Culinary Center de la capital guipuzcoana, José María Aizega, ha señalado, a preguntas de los periodistas, que aún no se sabe si Bardem podrá venir a recoger el premio por la huelga del sindicato de actores de Hollywood SAG-AFTRA.

Además, ha señalado que en caso de que pudiera hacerlo habría que ver "en qué condiciones", porque quizás no tenga sentido si no puede dar una rueda de prensa o no se pueden difundir imágenes de su trayectoria profesional.

Pese a todo, Rebordinos ha afirmado que hay "algunas noticias positivas de presencias" en esta edición. Así, ha asegurado una "buena presencia" de intérpretes nacionales e internacionales en el Festival, aunque, finalmente, no se pueda contar con algunas "estrellas norteamericanas" que en un principio estaba previsto que pasaran por la alfombra roja donostiarra.

Es el caso de Glenn Close, que no pudo presidir el jurado del Festival el año pasado por un imprevisto familiar, y que tampoco acudirá este año por incompatibilidad con su agenda.

El director del Festival no ha querido avanzar nada con respecto a la identidad del tercer Premio Donostia, que está "confirmado", y al que podría sumarse un cuarto, en el que ya se "trabaja", según ha indicado. En cuanto a la Sección Oficial ha señalado que ya está completa y no se prevé incorporar más títulos a los anunciados.