El festival de música 'BatBatean' alcanza el 50% de abonos vendidos a cuatro meses de su celebración en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El festival de música 'BatBatean', que se celebrará los días 15 y 16 de mayo en el recinto festivo de Mendizabala en Vitoria-Gasteiz, ha alcanzado ya el 50% de los abonos vendidos, confirmando "el fuerte interés que está despertando esta cita musical entre la juventud de Álava y de todo Euskal Herria".

Así lo ha destacado su organización, Jimmy Jazz Gasteiz, quien ha informado de que desde este viernes los abonos del festival pueden adquirirse también mediante el Bono Cultura, para "facilitar el acceso a un público más amplio y reforzar el carácter accesible del evento".

El festival cuenta con un formato que combina conciertos, DJs, distintos espacios musicales, zonas de descanso y una programación diversa pensada para el encuentro y el disfrute colectivo. 'BatBatean' contará con más de 40 artistas entre bandas y DJs, repartidos en dos escenarios, una carpa y distintas zonas musicales, además de espacios de comida, con el fin de configurar una experiencia completa para el público joven.

La organización ha recordado que, a mediados de febrero, anunciará el cartel completo del festival, momento en el que volverá a subir el precio de los abonos.