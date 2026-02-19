El Festival Musika-Música mantiene abierta la venta de entradas para su 25ª edición

BILBAO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Musika-Música de Bilbao mantiene abierta la venta de entradas para su 25ª edición, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de marzo. Organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ofrecerá 69 conciertos y la programación se desarrollará en el Palacio Euskalduna, que acogerá 68 conciertos, y en el Teatro Arriaga, sede del concierto inaugural.

Las entradas pueden adquirirse en las taquillas y páginas web del Palacio Euskalduna y del Teatro Arriaga para el concierto inaugural, así como en la web oficial del festival.

La venta para grupos, con una compra mínima de 50 entradas, se realiza a través del teléfono 94 403 51 80 y del correo electrónico groups.euskalduna@gmail.com.

Los precios de las entradas serán de 15 euros para los conciertos programados en el Teatro Arriaga y Auditorio del Palacio Euskalduna, mientras que los de la sala 0B costarán 12 euros, los de las salas 0D y 0A tendrán un precio de 9 euros, los de la sala 0E costarán 8 euros y los del Kiosko 4 euros.