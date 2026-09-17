Festival de San Sebastián y Make & Mark reconocerán con un galardón el papel del cine como "motor de cambio social"

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, el actor Miguel Ángel Muñoz, la directora ejecutiva de Make & Mark, Alexandra Petrarota, y la subdirectora del Festival, Maialen Beloki - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Make & Mark, patrocinador oficial del Festival de San Sebastián, ha creado el Premio Transforma Make & Mark, que servirá para reconocer el papel del cine como "motor de cambio social" y destacar el trabajo de cineastas cuya obra demuestre "un firme compromiso con la construcción de una sociedad más justa".

El galardón, al que optan cinco películas de distintas secciones del certamen donostiarra, se entregará en la gala de clausura de esta 74 edición, que dará comienzo este viernes.

La directora ejecutiva de Make & Mark, Alexandra Petrarota Cabrera, ha presentado el premio en compañía del director del Festival, José Luis Rebordinos, y de su sucesora a partir de 2027, Maialen Beloki, y del actor Miguel Ángel Muñoz, que presidirá el jurado.

El director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, y la cineasta e integrante del comité de Selección del Festival de San Sebastián Ione Hernández, completan el jurado que tendrá que elegir el largometraje ganador tras valorar tanto la calidad de las obras como la relevancia de su impacto en la sociedad. El premio, dotado con 10.000 euros, será entregado a la distribuidora de la película en España.

CINCO CANDIDATAS

Las películas candidatas proceden de una preselección realizada por el Festival a partir de tres secciones competitivas. Así, de la Sección Oficial optarán al premio 'Tender Loving Care' y 'Garrat du váimmu / Brace Your Heart', de Mike Leigh y Amanda Kernell, respectivamente. De Horizontes Latinos 'Ceniza en la boca', de Diego Luna, y 'Cinco años, cuatro meses' de Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio, y de Perlak, 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski.

"Para Make & Mark es un orgullo dar este paso junto al Festival de San Sebastián para impulsar un premio que pone en valor la dimensión transformadora de la cultura", ha señalado Petrarota, quien ha defendido que el cine "es una de las herramientas más poderosas para visibilizar desafíos globales, inspirar empatía y conectar realidades". Con el Premio Transforma Make & Mark queremos reconocer y respaldar a aquellos creadores que utilizan el arte para invitar a la reflexión e impulsar una sociedad más justa e inclusiva", ha añadido.

Por su parte, Rebordinos ha recordado que "el cine ocupa un lugar fundamental como espacio de reflexión, diálogo y transformación social, gracias a su capacidad para acercar al público realidades diversas y generar un impacto que trasciende la pantalla".

Según ha afirmado al presentar el premio, el objetivo es distinguir filmes que, "además de por su excelencia cinematográfica", se caractericen por "promover una mirada comprometida con los grandes retos de nuestro tiempo".

"Hablamos de películas que contribuyan a generar una reflexión y conciencia crítica, que aborden cuestiones relacionadas con la inclusión, la igualdad, la diversidad, los derechos humanos, la justicia social o cualquier otra dimensión que impulse una trasformación positiva de la sociedad a través de la cultura", ha añadido Maialen Beloki, que ha agradecido el compromiso de Make & Mark con un cine capaz de "inspirar cambios positivos y fomentar una mirada crítica".

La creación de este galardón refuerza la colaboración entre el Festival de San Sebastián y Make & Mark, que en esta edición se ha incorporado como patrocinador oficial del certamen. Además, por segundo año consecutivo, patrocinará el Premio Horizontes Make & Mark, que distinguirá a la mejor película de la sección Horizontes Latinos.

"COMPLEJIDAD"

Asimismo, Miguel Ángel Muñoz ha asegurado que es un "privilegio" poder presidir el jurado que tendrá que elegir entre cinco trabajos y "seguramente será muy difícil la deliberación", también con la "complejidad" de "ir y volver" varias veces a la capital guipuzcoana a lo largo de estos días.

Además, ha mostrado su agradecimiento a Make & Mark por que hayan contado con él para esta tarea "principalmente por los valores que les transmitió" su película '100 días con la tata'.

Muñoz ha recordado que comenzó su carrera profesional en el Festival de San Sebastián cuando tenía "once años" con la película 'El palomo cojo' y, desde entonces, lleva colaborando con el certamen donostiarra siempre que tiene ocasión cada año.

Finalmente, ha querido despedirse de José Luis Rebordinos. "Te voy a echar mucho de menos a partir del año que viene", ha expresado, al tiempo que ha querido dar la bienvenida a Maialen Beloki. "Ojalá durante muchos años pueda seguir viniendo aquí a seguir disfrutando", ha concluido.