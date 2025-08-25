El Festival de San Sebastián muestra su "profunda tristeza" por el fallecimiento de Verónica Echegui

Verónica Echegui en una de sus visitas al Festival de San Sebastián. - ZINEMALDIA

SAN SEBASTIÁN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que celebrará su 73 edición del 19 al 27 de septiembre, ha mostrado su "profunda tristeza" ante el fallecimiento de la actriz Verónica Echegui a los 42 años.

A través de sus perfiles en redes sociales, desde el Zinemaldia han lamentado el fallecimiento de esta "actriz de enorme talento por quien sentimos gran cariño y admiración".

Además, los organizadores del festival donostiarra han trasladado su "más sentido pésame" a los familiares, amigos y compañeros de Echegui tras esta pérdida.