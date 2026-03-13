El festival de series Crossover tendrá "récord" de estrenos de la mano de plataformas como SkyShowtime, HBO o Movistar

Presentación de la novena edición del festival 'Crossover. Cultura de series' - DFG

El festival 'Crossover. Cultura de Series', que se celebrará del 23 al 28 de marzo en Koldo Mitxelena Kulturunea -en su actual sede en el convento Santa Teresa de la Parte Vieja de San Sebastián- y en Tabakalera, presenta una "ambiciosa" novena edición con "récord" de estrenos de la mano de plataformas como SkyShowtime, HBO Max, Movistar Plus+, Prime Video o Atresplayer.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha dado cuenta de los detalles de esta nueva edición, acompañada por el jefe de servicio de promoción cultural, Patxi Presa, y por Jon Paul Arroyo, responsable de creación, desarrollo y producción de proyectos de Kultur Factory.

Álvarez ha destacado que 'Crossover' "se ha consolidado como una cita de referencia para la cultura de las series y para el sector audiovisual". "Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa queremos seguir impulsando iniciativas como esta, que no solo acercan la cultura audiovisual a la ciudadanía, sino que también contribuyen a fortalecer el ecosistema creativo del territorio, en conexión con proyectos como Elías Querejeta Zine Eskola o el ciclo 'Diálogos de cineastas'", ha señalado.

Según han detallado los organizadores, de la mano de SkyShowtime llegará el estreno de la nueva serie británica 'Under Salt Marsh' y Pol Rodriguez, director y creador de la serie original de HBO 'Ravalear', estrenará en 'Crossover' una serie seleccionada en el Festival de Berlín. Se trata de un proyecto "muy personal" en el que se abordan cuestiones como la crisis de la vivienda, los desahucios, la inmigración y los fondos buitre. Se ha rodado en catalán, español, árabe y urdú y se estrenará en mayo en HBO Max.

El tercer estreno será el original de Movistar Plus+ 'Yo siempre a veces', de la que se proyectarán dos capítulos. Sus creadoras, Marta Bassol y Marta Loza, y su protagonista, Ana Boga, conversarán sobre esta historia de una madre soltera por accidente que tiene dificultades para salir adelante en Barcelona.

Julia de Castro y Nacho G. Velilla, actriz y director, respectivamente, de 'Por cien millones', original de Movistar Plus+, presentarán el primer episodio de la serie, una historia en la que tres mecánicos de Zaragoza, agobiados por las deudas y tras meses sin trabajo, deciden secuestrar a Enrique Castro 'Quini', delantero del FC Barcelona.

Irene Bohoyo, Carlos del Hoyo y Celia Morán, del equipo técnico y artístico de 'Cochinas', serie de Prime Video, presentarán los dos primeros episodios de esta serie que acaba de pasar por el Festival de Málaga y en la que un ama de casa con ideas conservadoras se ve obligada a tomar las riendas del videoclub familiar cuando su marido cae en coma.

El festival acogerá también el estreno de 'La nena', serie de atresplayer que concluirá la trilogía iniciada con 'La novia gitana' y 'La red púrpura', inspirados en los libros de Carmen Mola. Diego del Pozo, Nerea Barros, Jordi Frades, Lucía Martín Abello y José Rodríguez, que pertenecen al equipo técnico y artístico de la serie, presentarán el primer episodio en San Sebastián.

DIÁLOGOS

Los diálogos son uno de los signos de identidad del festival y exploran diferentes aspectos del mundo de las series y su relación con la sociedad. En esta novena edición el primero será un programa especial de 'Klaketa', un podcast centrado en el audiovisual vasco, dirigido por Gaizka Izaguirre, que en esta ocasión entrevistará a la actriz Fariba Sheikhan, que ha participado en series como 'Salvador', 'La Unidad' o 'Teherán'.

Otro de los diálogos se celebrará bajo el título 'La conjura del fascismo', que contará con la participación de Blas Moreno, analista y codirector de 'El Orden Mundial'. En la misma línea, en 'La fascinación por el crimen' la periodista Patricia Peiró y el periodista y escritor Carlos Quílez analizarán la fascinación que las series criminales despiertan en el público desde cualquiera de sus subgéneros (true crime o ficción).

Esta sección del festival ofrecerá "un primer vistazo" a 'Tamara Ta Mara', serie de Primeran, en una charla en la que participarán Ainhoa Artetxe, Ainhoa Etxebarria, Gorka García, Ane Rotaetxe y Larraitz Zuazo. En el diálogo denominado 'Streaming Aroa', Katixa Agirre, Urtzi Urkizu y Kristina Zorita tratarán de averiguar cómo ha cambiado en estos últimos diez años el consumo de contenidos audiovisuales y qué hay detrás de las grandes plataformas de streaming.

En 'Serie Hablada: Oasis' serán Gema R. Neira, responsable de algunas de las series más exitosas de las últimas décadas en España, y la actriz Ana Garcés, hablarán de sus trayectorias y de lo que supone el proceso de creación de una serie.

Como en ediciones anteriores, esta sesión se enmarca en el ciclo 'Serie Hablada' de Tabakalera, organizada en colaboración con 'Crossover', y se llevará a cabo en el Laboratorio de Cine y Audiovisuales del centro. Este ciclo está además vinculado a la residencia 2deo Serieak, impulsada para apoyar el desarrollo de proyectos de series de talento emergente.

Kinotiko, medio de referencia especializado sobre la industria audiovisual, conversará con Mariona Terés sobre aquellas series en las que la profesión de las protagonistas y el entorno laboral se colocan en el centro de la trama. Para completar el apartado de diálogos, Eva Martín y Mireia Oriol, protagonistas de 'Ágata y Lola', serie criminal original de Atresplayer, dialogarán sobre esta adaptación de una serie francesa.

En la sección 'Series Gourmet', que se celebrará en la sociedad Cofradía Vasca de Gastronomía de Donostia, tomarán parte este año Borja González Santolla, creador o guionista de series como 'Medina: El estafador de los famosos', 'La suerte' o '#Luimelia', y Paula Usero, actriz de 'Manual para señoritas' o 'Las abogadas'.

IKUSLE GONBIDATUA

'Ikusle Gonbidatua', sección en la que personas destacadas de diferentes disciplinas hablan como espectadoras de su visión sobre el fenómeno de las series, contará esta vez con cinco sesiones protagonizadas íntegramente por mujeres.

En concreto, participarán Aizpea Goenaga, actriz, directora, guionista, escritora y gestora cultural; la actriz Edurne Azkarate; Lucía Baskaran, escritora y traductora; la cantante Sara Azurza; y Ainara Azpiazu, conocida artísticamente como Axpi, que es ilustradora, historietista y muralista.

Por primera vez en la historia del festival, 'Crossover' acogerá un concierto. Se trata de 'Anime al piano', a cargo de Elesky, pianista y apasionada de las series y de los videojuegos, que interpretará una selección de bandas sonoras de algunas de las series más populares del género. Por otro lado, en 'Cosecha del 26', cuatro expertos en series diseccionarán los estrenos más destacados del año y defenderán su favorita en la habitual 'Batalla de series' donde se enfrentarán 'House' y 'Urgencias'.

Además, el Convento de Santa Teresa acogerá del 23 de marzo al 3 de mayo la instalación 'Sobreexposición' de Edorta Subijana, que plantea "un escenario extremo de experiencia multipantalla en el que todas las escenas del capítulo de una serie se muestran de forma simultánea y no lineal, reventando la capacidad actual de absorción de los espectadores, para transportarles a una espiral de dopamina, cortisol, fatiga, estrés, ansiedad y trastornos de atención y memoria".

Antes de la inauguración de la instalación se celebrará la charla 'Consumo en serie' con Enric Albero y Edorta Subijana, que analizarán la sobreexposición al audiovisual que sufre la sociedad actual.