El festival vegano Be Veggie ofrecerá en Ficoba (Irun) cerca de 40 actividades desde este sábado hasta el lunes

Archivo - Feria Be Veggie en Ficoba - FICOBA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del festival vegano Be Veggie 2025 acogerá en el recinto ferial Ficoba de Irun, desde el 6 al 8 de diciembre, a un total de 63 empresas expositoras, seis foodtrucks, 15 asociaciones y cerca de 40 actividades.

Según han informado los organizadores, este año el festival "propone convertir las ideas en acción, transformar hábitos diarios y comprender que cada decisión suma en la construcción de un mundo más ético". Como en años anteriores, la entrada será gratuita.

En el espacio Sukaldean, chefs y divulgadoras como Aida Lídice, Miriam Ortiz o Itziar Bandrés compartirán recetas navideñas y menús 100% vegetales.

Por su parte, la nutricionista Maddi Etxeberria mostrará cómo hacer atractivas las verduras. Por otro lado, el escritor y periodista Javier Morales presentará su libro 'La hamburguesa que devoró el mundo', mientras que Cristina Rodrigo, autora de 'Mi revolución vegana', reflexionará sobre cómo construir un veganismo "inclusivo y cercano".

La mesa redonda 'Santuarios y refugios: historias de rescate y esperanza' pondrá voz a quienes dedican su vida al cuidado y la defensa de los animales, y María González Lacabex de Intercids analizará la campaña por la prohibición de las granjas de pulpos. Miriam Jiménez Lastra, socióloga y activista, abordará el cruce entre veganismo, feminismo y ecologismo.

Además, la mesa a dos voces de Rocío Cano y Mery Ocaña, enfrentará el especismo en la educación. También tendrá lugar una charla sobre experimentación animal con el director Pablo de la Chica y la periodista Lucía Arana, en la que se abordará su documental inédito 'Infiltrada en el búnker' y se compartirán imágenes y experiencias obtenidas durante la investigación en centros del Estado.

Otras propuestas serán los Talleres GK, impulsados junto al clúster GK Green Fashion, como el de biocerámica sostenible, o el de coronas y decoraciones de Navidad con técnica de 'upcycling'. También habrá música en directo, DJs y actividades para todas las edades.