El Festival Vive la Magia vuelve al teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, del 3 al 6 de enero

SAN SEBASTIÁN 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival Vive la Magia volverá al teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, del 3 al 6 de enero, con una programación de ilusionismo para toda la familia que incluye a artistas como Anthony Blake o el Magomigue. Las entradas saldrán a la venta este jueves.

Según informa la promotora Syntorama, esta edición combina espectáculos pensados para el público infantil y familiar, junto a propuestas destinadas al público adulto, "consolidando la cita como uno de los eventos de magia más completos del inicio de año". La programación de Vive la Magia forma parte de la propuesta cultural de Donostia Kultura y cuenta con la colaboración de Superamara.

Las entradas se pueden adquirir en los canales habituales de Donostia Kultura y en la taquilla del Teatro Victoria Eugenia. El sábado 3 de enero, a las cuatro y media y a las ocho, tendrá lugar la gala inaugural 'Los Increíbles de Alfred Cobami', pensada para todos los públicos, con escapismo extremo, magia poética, ventriloquía, teatro de sombras, cálculo mental y body music de la mano de Alfred Cobami, Miguel Muñoz, Celia Muñoz, José Bono, Shadowman y Rodri Ritmos.

El domingo 4 de enero, a las 12.00 horas, se ofrecerá el espectáculo familiar 'Burbuja' de Compañía 7 Burbujas, con humor, magia visual y pompas de jabón. A las siete y media de la tarde, Anthony Blake ofrecerá un espectáculo de mentalismo y sugestión para el público adulto.

El lunes 5 de enero, a las siete y media, Miguel Puga, conocido artísticamente como Magomigue, ofrecerá su 'Concierto para Baraja y Piano (Opus Pocus Nº1)' junto a la pianista Paz Sabater.

Finalmente, el día 6 de enero Hodei Magoa ofrecerá a las seis de la tarde el espectáculo en euskara 'Sentsazioak', un espectáculo familiar, "lleno de humor, grandes ilusiones y reflexiones sobre la tecnología y la vida digital".