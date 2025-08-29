El FesTVal reconoce al periodista Antonio Pelayo con el 'Premio Constantino Romero'

VITORIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El periodista Antonio Pelayo ha sido distinguido con el 'Premio Constantino Romero 2025' del festival de televisión de Vitoria-Gasteiz, FesTVal, por su trayectoria periodística y su "destacada labor como corresponsal, acercando la actualidad internacional con rigor y cercanía".

Así lo ha comunicado este viernes el festival, quien ha explicado que Pelayo comenzó su periplo como corresponsal en Roma en 1986, después de ser corresponsal del diario 'Ya' en París durante nueve años. Desde 1990 trabaja para Antena 3, cubriendo información relacionada con el Vaticano y la Iglesia Católica.

A lo largo de su trayectoria, ha acompañado a los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en numerosos viajes internacionales. Destaca su trabajo sobre la muerte del Papa Francisco y la cobertura del Cónclave y entronización del nuevo Papa León XIV.

El 'Premio Constantino Romero' fue instaurado en 2015 por el FesTVal en homenaje al popular presentador de programas como 'El Tiempo es Oro', actor de doblaje e intérprete teatral, y en reconocimiento a una trayectoria donde tenga "una importancia especial la voz", muy presente en el festival desde sus orígenes cuando la televisión compartía protagonismo con la radio.