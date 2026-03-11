Fiscalía presenta una denuncia por un supuesto maltrato a bebés en una guardería de Getxo

Archivo - Sede del TSJPV - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Bizkaia ha presentado una denuncia en los Juzgados de Getxo (Bizkaia) por una supuesto caso de maltrato a bebés, de entre 0 y 2 años, en una guardería esta localidad, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha precisado que no es titular de la guardería, y que no forma parte del consorcio de Haurreskola sino que se trata de una empresa privada. En concreto, el centro es propiedad de la fundación BBK, que no ha querido pronunciarse sobre estos hechos.

Por su parte, desde el Departamento de Seguridad han señalado que no han recibido ninguna denuncia y que es una investigación que está llevando directamente la Fiscalía.

Según fuentes cercanas a la investigación, la denuncia fue presentada por otra trabajadora del centro por la actitud de algunas empleadas contra los menores, que podría incurrir en un delito de maltrato. Las familias han sido informadas por la guardería de que conocían esos hechos y que las trabajadoras investigadas, que ya no trabajan este año en la guardería, fueron despedidas.

Fuentes del TSJPV han confirmado que la Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados de Getxo, que ha recaído en la plaza número tres de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo.

Tras esa denuncia, se han abierto diligencias previas y se ha declarado de forma simultánea el secreto de las actuaciones en relación con el caso.