Fomento de San Sebastián pone en marcha la segunda edición del concurso de ideas para la resolución de retos urbanos

SAN SEBASTIÁN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fomento de San Sebastián ha puesto en marcha la segunda edición del Concurso de Ideas para la Resolución de Retos Urbanos con la Bretxa como "espacio de experimentación". La experiencia de la primera edición, con proyectos ya en marcha como Bideroad y ENTZUN, en colaboración con los departamentos municipales de Mantenimiento Urbano y Guardia Municipal, demuestra, a su juicio, "el potencial de esta iniciativa para conectar soluciones tecnológicas con servicios públicos".

En un comunicado, la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, ha señalado que esta nueva edición supone "un paso adelante en la apuesta de la ciudad por la innovación pública, la colaboración entre agentes público-privados y el desarrollo de soluciones que respondan a retos de la ciudad".

Además, ha explicado que, en esta ocasión, se incorpora, "como novedad", el Mercado Bretxa como "espacio de testeo y experimentación" de empresas emergentes locales.

Oyarbide ha señalado que este mercado "se convierte así en un espacio de oportunidad para conectar tecnología, innovación y economía urbana, y avanzar hacia soluciones con impacto económico y social". La edil ha subrayado que "la innovación pública es una herramienta fundamental para responder a los retos de la ciudad y mejorar la vida de las personas".

"Desde San Sebastián queremos impulsar una administración abierta, capaz de colaborar con nuestro ecosistema de innovación y que incorpore soluciones innovadoras a sus servicios", ha afirmado, para subrayar, a continuación, que la Bretxa representa "una oportunidad para conectar esta apuesta con un proyecto estratégico de ciudad, combinando su identidad y tradición con nuevas formas de actividad, gestión y relación con la ciudadanía".