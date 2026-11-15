Frente Amplio acusa a PNV de "poner a Euskadi en venta" por votar con PP y Vox contra los alquileres indefinidos

El cabeza de lista al Congreso de Frente Amplio-Fronte Zabala por Bizkaia, Lander Martínez, y la candidata al Senado por este territorio, Alba Gutiérrez, en un acto de campaña en Bilbao - FRENTE AMPLIO-FRONTE ZABALA

BILBAO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio-Fronte Zabala ha denunciado este domingo en Bilbao la especulación inmobiliaria y la turistificación que, según la coalición, están expulsando a los vecinos de sus barrios y el candidato de la coalición por Bizkaia, Lander Martínez, ha acusado al PNV de "poner a Euskadi en venta" por votar junto a PP y Vox, en la Diputación Permanente, contra el decreto de vivienda que buscaba establecer la renovación automática de los alquileres y obligaba al propietario a indemnizar al inquilino si decidía romper el contrato.

Durante una visita por el Casco Viejo, que ha culminado con declaraciones en la Plaza Nueva, Alba Gutiérrez, candidata al Senado por Bizkaia, y Lander Martínez, cabeza de lista al Congreso por el mismo territorio, han defendido la expropiación de viviendas de grandes fondos buitre, la limitación de los alquileres y nuevas restricciones a los pisos turísticos.

"No estamos contra el turismo, estamos contra un modelo depredador que vacía los barrios de Bilbao para llenar los bolsillos de fondos buitre como Blackstone, ha advertido Gutiérrez.

La candidata al Senado ha denunciado que "la gentrificación está destruyendo las redes vecinales, los lazos comunitarios y el comercio de proximidad de los barrios de Bilbao, mientras plataformas como Airbnb y grandes fondos de inversión convierten las viviendas en negocios especulativos".

"Las casas son para vivir, no para que multinacionales del alojamiento expulsen a las familias trabajadoras a la periferia" ha afirmado Gutiérrez, quien ha reclamado medidas estructurales para garantizar que el derecho a la vivienda "prevalezca sobre los intereses económicos de los grandes propietarios".

Por su parte, Lander Martínez ha criticado la transformación de viviendas familiares en apartamentos turísticos y ha advertido de que las ciudades "se están convirtiendo en escaparates para turistas y en negocios para fondos de inversión".

El candidato al Congreso por Bizkaia ha cargado contra el PNV por "reivindicar la agenda vasca" mientras, a su juicio, "favorece las políticas especulativas". "La agenda vasca es la agenda del derecho a la vivienda*, ha defendido, antes de recordar que el PNV "ha votado junto al PP y Vox para impedir que los contratos de alquiler sean indefinidos". "Que no nos hablen de defender Euskadi quienes, con sus políticas, están poniendo nuestro país en venta", ha añadido.

MEDIDAS

Entre las medidas propuestas, Gutiérrez ha defendido prohibir la concesión y renovación de licencias turísticas en zonas tensionadas, aplicar un IVA del 21% a estos alojamientos y combatir el fraude de los contratos de temporada y por habitaciones. "Proponemos prohibir más licencias turísticas en zonas tensionadas, aplicarles el 21% de IVA y equiparar el alquiler de temporada al habitual para que dejen de sortear la ley", ha explicado.

Asimismo, ha planteado limitar el precio de los alquileres al 25% de la renta media de los hogares, establecer contratos indefinidos y aplicar un impuesto del 10% a quienes acumulen viviendas vacías.

La candidata también ha defendido la expropiación por ley de viviendas pertenecientes a grandes corporaciones y fondos buitre, excluyendo expresamente a las familias, así como la creación de un parque público de vivienda que "no pueda volver a privatizarse".

Gutiérrez ha reivindicado que Frente Amplio ha conseguido "retirar más de 65.000 pisos turísticos ilegales", aunque ha advertido de que "es necesario ir más allá". "Frente a las medias tintas, proponemos topar el alquiler al 25% de la renta media para bajarlo un 35%, contratos indefinidos e impuestos contundentes a los grandes tenedores. El derecho a techo debe estar por encima del negocio de unos pocos", ha subrayado.

En este contexto, Martínez ha defendido la necesidad de recuperar los barrios para sus habitantes y ha insistido en que Frente Amplio apuesta por "expropiar las viviendas de los grandes fondos buitre para ponerlas al servicio de la gente, bajar los alquileres y recuperar nuestros barrios".

El candidato ha contrapuesto estas propuestas a las políticas del PNV y ha asegurado que su coalición "no dejará de denunciar durante la campaña las votaciones de los jeltzales en materia de vivienda". "No queremos ciudades de postal vacías de vecinos. Queremos barrios para vivir, no para especular", ha reivindicado.

Finalmente, Martínez ha situado la vivienda como uno de los principales ejes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que ha definido como "un referéndum: vivienda o rentismo, derecho a tener un hogar o derecho de los fondos buitre a seguir enriqueciéndose".

El candidato por Bizkaia ha defendido que Frente Amplio está "del lado de los vecinos y las vecinas" y ha concluido asegurando que "no estamos en venta. Nuestras casas son para vivir, no para especular"..

