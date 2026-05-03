El fresado, asfaltado y pintado de Tiboli y Huertas de la Villa en Bilbao obliga al corte de tráfico este lunes y martes

BILBAO 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de fresado, asfaltado y pintado en las calles Huertas de la Villa (entre Epalza y Tiboli) y Tiboli (entre Castaños y Anselma de Salces) obligarán al cierre del tráfico rodado este lunes y martes, respectivamente, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

Los trabajos en Huertas de la Villa comenzarán el lunes a las 08.00 horas y hasta su reapertura al tráfico, previsiblemente a las 18.00 horas, la ruta alternativa se realizará por Castaños, Fontecha y Salazar y Paseo Campo Volantín.

Además, la línea 72 de Bilbobus cambiará la parada de regulación del número 17 de la calle Huertas de la Villa a la calle Castaños, a la altura de la plaza del Funicular.

Por otro lado, el corte en la calle Tiboli se realizará entre las 08.00 y las 14.00 horas del martes. El desvío alternativo para vehículos será por la calle Artatzamina, La Salve, Huertas de la Villa y Epalza.