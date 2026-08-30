Fuegos artificiales, txupinazo, txikigune y el desfile de la ballena reúnen a 1,3 millones de personas en Aste Nagusia

Miles de personas durante el pregón y el lanzamiento del txupín de la Semana Grande de Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los espectáculos de fuegos artificiales, el txupinazo, el txikigune, el desfile de la ballena y el teatro de calle celebrados durante Aste Nagusia congregaron en total a más 1,3 millones de personas, según las cifras publicadas por el consistorio bilbaíno este domingo por la tarde.

"La gran participación ciudadana, el ambiente festivo, la calidad y variedad de la programación, la inclusividad, la igualdad, el respeto y las ganas de disfrutar han sido las notas dominantes en todos los espacios festivos", han asegurado el consistorio en un comunicado.

Concretamente, la lectura del pregón, de la mano de la Pregonera Onintza Enbeita, y el lanzamiento del txupin por parte de la Txupinera Ainhoa Urrejola, reunió a 50.000 personas (asistencia similar al año pasado). Este fue el pistoletazo de salida de nueve días de fiesta que concluirán esta domingo por la noche con la tradicional quema de Marijaia, a partir de las 21.30 horas, en un acto festivo que incluirá el tradicional aurresku de honor a Pregonera y Txupinera y un espectáculo de luz y color por la Ría.

Vuelven a destacar como las actividades más consolidadas del programa festivo los fuegos artificiales (más de 1 millón de personas espectadoras frente a las 900.000 de 2025), el Txikigune (125.000 participantes, 35.000 más que en 2025) y el Teatro de Calle en la Plaza de la Convivencia y en la Pérgola del Parque de Doña Casilda (con 26.000 personas congregadas, 3.500 más que en la anterior edición).

Durante las noches de pirotecnia, a partir de las 22.30 horas, el más de un millón de asistentes pudo ver los espectáculos de compañías procedentes de Galicia, Alemania, Uruguay, Italia, Madrid y México, así como una exhibición final vitoriana. El premio fue para Di Matteo Fireworks (Italia).

TXIKIGUNE CRECE A 125.000 PERSONAS

El parque infantil de Aste Nagusia, el Txikigune, ha sido otro de los puntos clave, ya que a falta de los datos del último domingo, más de 125.000 niñas y niños, junto a sus familias, se han acercado a un espacio que este año se ha transformado en un "Txiki-Botxo", con un Bilbao a pequeña escala.

Con el objetivo de facilitar el acceso al recinto, el Ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha el Tren Txu Txu, el servicio gratuito de lanzadera entre el Ayuntamiento y Gran Vía 74, que ha realizado una media de nueve viajes diarios durante sus jornadas de funcionamiento y ha sido utilizado por un total de 3.700 personas, entre el domingo 23 y el sábado 29.

Asimismo, el desfile de la ballena, los conciertos en Abandoibarra y Parque Europa, las verbenas de la Plaza Circular, las Bilbainadas y los Guateques en la Pérgola del Parque de Doña Casilda "se confirman como citas favoritas del público", han añadido.

Solo al desfile de la ballena, el primer domingo de Aste Nagusia, acudieron más de 150.000 personas (asistencia similar a 2025) distribuidas a lo largo de todo el recorrido. La comitiva liderada por la Ballena Bali llenó las calles del centro de Bilbao de música y color, en una cita que rinde homenaje a las tradiciones pesqueras y que este año vino en compañía de criaturas de los fondos abisales, una comparsa de gaviotas y un grupo de personajes que hicieron un guiño al Año Nuevo Chino.

TEATRO Y CULTURA VASCA

El Teatro y Arte de Calle han sido otros de los grandes protagonistas de las fiestas. Los 23 espectáculos gratuitos han congregado a más de 26.000 personas, tanto en la Plaza de la Convivencia (entre las Torres Isozaki) como en la Pérgola del Parque de Doña Casilda (en el marco del Txikigune).

Un total de 15 compañías (cuatro de ellas de Euskadi, ocho estatales y tres internacionales) han acercado a Bilbao sus propuestas en las que el circo contemporáneo, humor, acrobacia y teatro gestual han sido protagonistas.

Las tradiciones vascas también han estado presentes en estas fiestas, con un centenar de actividades de Euskal Folklore y Herri Kirolak que han congregado a más de 60.000 personas en sus actividades diarias en el Casco Viejo, El Arenal y la Plaza del Gas.

Además, de entre las actividades relacionadas con la cultura vasca, han sido especialmente populares los Gigantes y Cabezudos, que cada mañana han salido a las 11.00 horas del Euskal Museoa, para sumarse a la kalejira con la que recorren el Casco Viejo.

Asimismo, la exposición "Gigantes de Bilbao", que este verano se puede ver en el claustro de Euskal Museoa Bilbao y en el Yacimiento de la Plaza de Corazón de María, ha recibido durante Aste Nagusia a más de 19.000 personas. La muestra estará disponible hasta el 6 de septiembre en los dos espacios bilbainos, han recordado desde el consistorio.

OPERATIVO DE LIMPIEZA

El dispositivo especial de operativos de limpieza para las fiestas ha estado integrado por unas 620 personas que han desarrollado su labor desde el lanzamiento del txupin y, de manera ininterrumpida, para garantizar las condiciones de limpieza de los diferentes espacios festivos. Durante estos días se han utilizado 7.017,31 metros cúbicos (equivalente a mil litros) de agua en las labores de limpieza, un 1,92% menos que en 2025.

En cuanto a los residuos, y a falta de incorporar los datos correspondientes a las últimas horas de las fiestas, se han retirado 553,5 toneladas de residuos de los diferentes recintos festivos, un 12,86% más que en la edición de 2025.

Pese al incremento en la cantidad total de residuos, la recogida selectiva este año ha alcanzado el 43,78% del total, lo que supone una mejora de prácticamente cinco puntos porcentuales respecto a 2025, año en el que la recogida selectiva tuvo un peso del 37,8%. En términos absolutos, se han separado correctamente hasta 242,34 toneladas de residuos.

Especialmente significativa es la evolución registrada en la recogida de envases -el residuo por excelencia- depositados en el contenedor amarillo, con 127,58 toneladas, un 53,72% más que el pasado año.

Por fracciones, se han recogido, además, 66,48 toneladas de vidrio, un 6,69% más que en 2025; 45,5 toneladas de cartón, un 14,328% más; y 2,85 toneladas de residuo orgánico, un 753% más.

El dispositivo de limpieza ha incluido también la actuación específica en la Ría de Bilbao, donde dos embarcaciones han trabajado en la retirada de residuos de la lámina de agua y de las zonas bajas de la ribera, así como en muelles y escaleras, en el tramo comprendido entre el Puente de San Antón y el Museo Marítimo.

Estas embarcaciones han realizado, asimismo, trabajos de baldeo y desinfección de las escaleras de acceso desde los muelles a la lámina de agua. En total, se han retirado de la Ría 2,91 toneladas de residuos flotantes, fundamentalmente plásticos, lo que representa un 42,91% más que en 2025, cuando se recogieron 2,051 toneladas.