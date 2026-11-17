Archivo - Avión desviado - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento sur han obligado a cancelar este martes dos de los primeros vuelos que tenían previsto despegar desde el aeropuerto de Bilbao.

Según han informado a Europa Press fuentes de Aena, se trata del vuelo con destino Madrid de las 6.45 horas y otro, a las 6.50, con aterrizaje previsto en Frankfurt. El primer avión, procedente de Málaga, ha aterrizado sin novedad.

Durante la jornada de este pasado lunes, cuando se inició el temporal de viento, el balance fue de once desvíos y doce cancelaciones. A las 8.10 horas de este martes, el aeródromo operaba con normalidad.