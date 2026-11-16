Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros aprobará este martes la subida salarial de los empleados públicos

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Eduardo Parra - Europa Press
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Actualizado: lunes, 16 noviembre 2026 21:35
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MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la subida salarial de los empleados públicos y el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), medidas que beneficiarán a 5 millones de trabajadores.

El Ejecutivo garantizó a CSIF, CCOO y UGT que el sueldo de los empleados públicos subirá un 4,5% a partir del 1 de enero de 2027, tal y como pactaron en el acuerdo marco, en el que se contemplaba un alza global del salario de los más de tres millones de empleados públicos del 11% para el periodo 2025-2028.

Este 11% de aumento salarial pactado hasta 2028 se distribuía en un alza del 2,5% para 2025; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

En el caso de este año, al incremento salarial fijo del 1,5% ya aplicado ha de añadirse medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. Como todo apunta que será así, ese 0,5% adicional también se abonará en 2027, a lo largo del primer trimestre, y con efectos retroactivos.

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