La Fundación "la Caixa" destina más de 1,4 millones de euros a 50 proyectos de entidades sociales de Euskadi

La Fundación "la Caixa" destinará más de 227.000 euros a diez proyectos de entidades sociales en Álava - FUNDACIÓN "LA CAIXA"

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación "la Caixa" ha seleccionado en el País Vasco 50 proyectos de entidades sociales, a los que destinará más de 1,4 millones de euros. Esta dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a cerca de 11.700 personas en situación de vulnerabilidad en Euskadi.

Con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en tres grandes ámbitos de actuación: personas mayores; discapacidad, trastorno mental o enfermedad; y pobreza e inclusión social.

Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en siete líneas de actuación: inserción sociolaboral; acceso a recursos residenciales temporales; convivencia intercultural; promoción de hábitos saludables y gestión emocional; prevención de las violencias y las adicciones; cultura como herramienta para la inclusión social; e inclusión digital.

Según ha destacado la Fundación "la Caixa", una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80% al 90% del importe de la ayuda concedida.

Durante la presentación de la resolución de la convocatoria de Proyectos Sociales País Vasco 2025, que ha tenido lugar en la Universidad de Deusto, la directora de Colaboraciones y Alianzas para el Impulso Social de la Fundación "la Caixa", Sandra Blanch, ha dicho que "nuestro compromiso con las personas que atraviesan dificultades o se encuentran en situación de vulnerabilidad es firme y sostenido en el tiempo".

"Estamos a su lado a través de nuestros programas propios y del programa de Convocatorias de Proyectos Sociales, que desde hace más de 25 años impulsa de manera ininterrumpida iniciativas de entidades sociales de todas las comunidades autónomas", ha añadido.

Según ha destacado, "cada año, las convocatorias hacen posible el desarrollo de alrededor de 1.400 proyectos de entidades que conocen de cerca la realidad de las personas a las que acompañan, se adaptan con agilidad a un contexto en constante cambio y dan respuesta a necesidades específicas de sus territorios".

Estas iniciativas, ha indicado, "generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad. Además, son un motor de cohesión social y territorial".

En el acto han intervenido representantes de tres entidades sociales vascas cuyos proyectos han sido seleccionados en la convocatoria de Proyectos Sociales País Vasco 2025. Uno de ellos ha sido Salud Mental ASASAM Buru Osasuna, con el Programa Gazteekin de atención a jóvenes con problemas de salud mental a través de un enfoque integral que combina intervención individual, grupal y comunitaria.

También ha participado la Asociación Benéfico-asistencial Elkarbanatuz con el proyecto Aldaketaren Alde, en Clave de Cambio para promover el desarrollo de competencias socioeducativas en familias, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, ha asistido al acto la Fundación Social Ignacio Ellacuria, que desarrolla el proyecto Comunidades de Hospitalidad para proporcionar un hogar temporal, estable y seguro a personas migrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad en el País Vasco.

IMPACTO EN EL TERRITORIO

A la Convocatoria de Proyectos Sociales País Vasco 2025 se han presentado 171 iniciativas de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o por el presupuesto de cada una de ellas. Entre ellas se han seleccionado 50 iniciativas que permitirán atender a 11.699 personas en situación de vulnerabilidad de la mano de 266 profesionales y 845 personas voluntarias.

Del total de proyectos seleccionados, el 72% está dirigido a actuar contra la pobreza y a fomentar la inclusión social, y el 28% se orienta a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad.

Además de los 50 proyectos de entidades sociales de la convocatoria de 2025, la Fundación "la Caixa" sigue acompañando los proyectos seleccionados en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, como el proyecto Trebatu en el País Vasco.

Esta iniciativa está promovida por Landaola Gipuzkoako Landa Garapen Elkarteen Federazioa, Federación de Asociaciones de Desarrollo Rural de Gipuzkoa, que tiene por misión facilitar el relevo generacional en el sector primario fomentando en especial el empleo para jóvenes.

Los proyectos de esta convocatoria tienen un periodo de ejecución de tres años y su objetivo es abordar el reto demográfico para frenar la despoblación impulsando el emprendimiento, el empleo, la salud, la cohesión social, el arraigo de nuevos pobladores y la dinamización comunitaria en zonas rurales.