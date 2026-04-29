Fundación eAtlantic envía a la CE las primeras conclusiones del grupo de trabajo sobre mercado y competitividad

Carmen Martínez, directora general de Foro La Toja, Íñigo Urkullu, presidente de la Fundación eAtlantic y Carlos López Blanco, presidente del Comité organizador de Foro La Toja. - FUNDACIÓN EATLANTIC

BILBAO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación eAtlantic, que preside el exlehendakari Iñigo Urkullu, ha enviado a la Comisión Europea (CE) el documento con las conclusiones y propuestas preliminares del grupo de trabajo "Futuro del mercado y la competitividad europea: una mirada desde la Fachada Atlántica".

Su contenido contempla el análisis realizado por distintos especialistas en los ámbitos de interconexiones, energía, innovación, descarbonización y competitividad y finanzas-mercado único financiero, según ha informado la Fundación eAtlantic en un comunicado.

Este trabajo, que concluirá en el verano de este año según el calendario iniciado el pasado mes de octubre, tiene como objetivo territorializar los informes Letta y Draghi, para convertir propuestas teóricas en proyectos atlánticos viables.

La Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea (REGIO) analizará ahora las aportaciones realizadas por el equipo investigador de eAtlantic. Esta Dirección General tiene a su cargo, entre otras cuestiones, la cooperación territorial europea y las estrategias macrorregionales.

Según han señalado desde la Fundación eAtlantic, tras la luz verde por parte del Consejo Europeo el pasado mes de diciembre, esta Dirección General es la responsable de pilotar el proceso de elaboración de la Estrategia Macrorregional para el Atlántico que ha de permitir su puesta en marcha, a más tardar, en junio de 2027.

En el estudio de eAtlantic se contempla la identificación de las recomendaciones más relevantes de los informes Letta y Draghi en los cinco ámbitos señalados; las oportunidades, obstáculos y palancas; y el 'pipeline' de 'Proyectos de escala atlántica' viables para reforzar la posición de la Fachada Atlántica en el Mercado Único Europeo.

PROPUESTAS INICIALES

Al referirse a las interconexiones, el análisis parte de su concepción como "facilitadores sistémicos y una oportunidad estratégica para la Fachada Atlántica", poniendo particular foco en la electrificación, el Corredor de Atlántico de Mercancías del TEN-T y su conexión con la red de puertos.

Igualmente se perfilan propuestas de acción relacionadas con mecanismos transnacionales para la planificación coordinada del despliegue de redes eléctricas, o la cooperación portuaria para la ejecución de infraestructuras de suministro eléctrico on-shore, piedra angular de la descarbonización marítima, y para hacer de los puertos auténticos hubs energéticos.

En el ámbito energético, el grupo de trabajo entiende que se asiste a una oportunidad para avanzar en el desarrollo de un gran corredor energético-industrial atlántico, competitivo y medioambientalmente sostenible a lo largo de toda la Fachada Atlántica.

Concretamente, incide en la necesidad de actuar sobre las autopistas de energías renovables que conectan la región atlántica, la descarbonización y conexión de hubs industriales críticos, y la mejora del marco regulatorio para, por ejemplo, impulsar subastas regionales de energía renovables.

En la cuestión de innovación, la economía del dato, tecnologías claves como la IA o la cuántica, el talento o la socialización de la innovación acaparan la atención junto a las infraestructuras digitales. Así, por ejemplo, se apunta a la búsqueda de alternativas a las gigafactorías con base de la red de centros de datos existentes en la Fachada Atlántica, a un caso de uso de tecnologías cuánticas.

Además, la Fundación eAtlantic considera que "las tendencias demográficas y las nuevas tecnologías están generando una grave falta de talento fundamental para afrontar las transiciones digitales y medioambientales". Frente a ello, propone "disminuir esta falta de talento reconfigurando las habilidades actuales de los empleados".

Sobre descarbonización y competitividad, el documento privilegia dos áreas: la economía circular y la salud de los ecosistemas marinos y terrestres. En esa línea, señala que, por su capacidad oceánica y forestal para absorber CO2, su infraestructura industrial y flujos de residuos, la Fachada Atlántica puede liderar la economía del carbono, puede impulsar los mercados voluntarios de compensaciones y puede generar un mercado de materias primas secundarias a partir del reciclado de residuos industriales y de construcción. Además, añade el texto, "alberga uno de los ecosistemas marinos más productivos de Europa".

A partir de esta realidad, se insta "a construir la gobernanza, el conocimiento y la infraestructura de innovación necesarios para que este capital natural sea preservado, monitoreado y puesto en valor de forma sostenible".

Finalmente, en cuanto a las finanzas y mercado financiero europeo, Fundación eAtlantic apuesta por las consignas de integrar, simplificar y escalar tras compartir el criterio del informe Draghi de que el reto no reside únicamente en generar más recursos, sino en movilizarlos de forma más eficiente reduciendo fricciones y facilitando su canalización hacia la economía productiva.

Dentro del abanico de propuestas que se ofrecen, destaca en el ámbito fiscal la aplicación de soluciones 'digital-first' para simplificar el viaje administrativo de empresas e intermediarios, la creación de alianzas financieras y consorcios para acelerar y escalar proyectos y el asesoramiento financiero para pymes más allá del crédito bancario.

En las próximas semanas se va a intensificar el proceso de contraste con actores relevantes de la Fachada Atlántica para depurar las conclusiones y acabar de definir proyectos de escala atlántica.

FORO LA TOJA-LISBOA

Iñigo Urkullu, a su vez, ha asistido al Foro La Toja-Vínculo Atlántico, celebrado este pasado martes y este miércoles en Lisboa, donde se han abordado asuntos relativos a los desafíos políticos de Europa, la relación atlántica y la seguridad europea, el mercado único y la economía global, así como el nuevo orden europeo y mundial.

Este encuentro, inaugurado por Paulo Rangel, ministro de Estado y Asuntos Exteriores del Gobierno de Portugal, ha contado con la presencia representantes de la política y la esfera institucional en el Estado español y Portugal, así como analistas internacionales.

En las diferentes mesas de debate han participado, entre otros, el presidente de la Asamblea de Portugal, Augusto Santos Silva; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas; el expresidente Mariano Rajoy; Mario Centeno, exgobernador del Banco de Portugal, además de Michael Ignatieef o Shlomo Ben-Ami.

En la recta final de la sesión ha intervenido online António Costa, presidente del Consejo Europeo, siendo Antonio José Seguro, presidente de la República de Portugal el encargado de cerrar los debates.